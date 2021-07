Puutiaisten määrä on lisääntynyt ja laji on levinnyt paljon entistä laajemmalle kuten Turun yliopiston ylläpitämään punkkilive.fi-palveluun kerätyt havainnot osoittavat. Punkkeja on nykyisin myös kaupungeissa, kuten Turussa, ja muuallakin kuin luonnossa, esimerkiksi puistoissa.

TBE-rokote eli puutiaisaivotulehdusrokote antaa suojan puutiaisaivotulehdusta vastaan. Suomen kansallisen rokoteohjelman piiriin kuuluvat tällä hetkellä lähinnä saaristoalueet.

Vaikka saaristossa punkkeja on enemmän kuin kaupungeissa, on suomalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta kestämätöntä, että maksuton punkkirokote ei ole tarjolla laajemmalla alueella. Esimerkiksi Turku ja koko Varsinais-Suomi on lisättävä rokoteohjelman piiriin.

Puutiaisten välttely aivotulehduksen pelossa ei saa muodostua esteeksi ulkoilulle, luonnossa liikkumiselle ja kotimaanmatkailulle. Jokaisella on oltava mahdollisuus liikkua ulkona riippumatta siitä, onko hänellä varaa punkkirokotteeseen.

Punkkirokote ei suojaa borrelioosilta, mutta kun ottaa rokotteen ja tekee säännöllisesti punkkitarkastuksia, voi ulkoilusta nauttia huoletta.

Sofia Engblom

kaupunginvaltuutettu (vihr)

Turku