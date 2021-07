Suuri osa mustikoista kuivui varsiin lähialueillani. Siksi lähdin etsimään marjoja tutulta metsäalueelta, jolla tiesin sataneen runsaasti juhannuksen tienoilla.

Perille päästyäni koin ikävän yllätyksen: oli vain kymmenien hehtaarien suuruinen avohakattu ja muokattu puupelto.

Toisaalta tuhotun metsän läheisyydestä löytyi vielä hyvä marjapaikka. Mustikoita poimiessani tajuntaani iski, että nykylailla marjojen ja sienten keruu on kohta katoava harrastus. Omistajan oikeus, suuruudenhulluus ja pohjaton ahneus jyräävät tylysti jokaisen oikeuden!

Metsämaan muokkauksessa vaurioituvat varpukasvien maavarret. Ennen kuin ne ehtivät toipua, ovat taimet ja vesakot jo vieneet marjanvarsilta elintilan.

Luonnonmetsät muuttuvat pala palalta vaikeakulkuisiksi ja kuoppaisiksi ryteiköiksi. Metsiksi niitä ei voi enää sanoa.

Ja elinkeinoministerimme kehuu, kuinka hyvässä kasvussa ja hyvin hoidettuja Suomen metsät ovat. Kehuillaan ministeri yrittää saada kansan enemmistön hyväksynnän viimeistenkin arvokkaiden luonnonmetsien ja luonnon monimuotoisuuden tuhoamiseen!

Omien havaintojeni mukaan suomalainen metsänhoito on sotien jälkeen ollut jonkinlaista yritysten ja erehdysten sekamelskaa ja on sitä edelleen. Paljon on veronmaksajien rahoja haaskattu milloin turhiin ojituksiin ja milloin epäonnistuneisiin puulajin vaihtoihin.

On huomattava, että nykyisistä istutusmetsistä on tuskin vielä saatu kuitupuuta kummempaa. Epäilen suuresti, että nyt sattuneiden kalakuolemienkin syynä on toukokuun runsaiden sateiden muokatuista metsänpohjista ja turvesoilta huuhtoma eloperäinen aines.

On toki olemassa muitakin metsänkäsittelytapoja, mutta nyt vaan on valittu tämä metsäluonnon kannalta tuhoisa tapa. Ei ole osaajia, ei ole tekijöitä.

Varmaankin nyt valitulla menetelmällä saadaan tehokkaimmin olemassa olevat puut pois metsästä, mutta aikaa myöten se tuhoaa metsäluonnon. Sitä tuskin suomalaiset haluavat.

Luulisi, että muillakin kuin metsänomistajilla olisi tähän kaikkia koskettavaan asiaan sanansa sanottavana. Aika näyttää.

Ismo Saloranta

Lieto