Helteen hellimällä Saariston rengastiellä on tänä ja viime kesänä riittänyt matkailijoita (TS 28.7.). Eikä mikään ihme, sillä onhan Turunmaan saaristo ainutlaatuinen matkailukohde, erityisesti kesällä.

Voidaankin ennakoida, että tulevina vuosina matkailijoiden määrä saaristossa edelleen kasvaa, mutta tämä edellyttää myönteisiä kokemuksia alueen palvelutasosta.

Saarimökkimme sijaitsee Houtskarissa ja olemme vuodesta 2005 lähtien olleet Saariston rengastien käyttäjiä välillä Turku-Houtskari/Kivimo. Positiivisin muutos tänä aikana on ollut Parainen-Nauvo ja Korppoo-Houtskari -lauttojen uusiminen. Isommat lautat sujuvoittavat ja nopeuttavat merkittävästi liikennettä. Vuonna 2023 Nauvon ja Korppoon välille tuleva suurempi hybridilautta poistaa jäljellä olevan pullonkaulan.

Valitettavasti Saariston rengastien kehittäminen vastaamaan matkaajien tarpeita on jäänyt joiltakin osin tekemättä tai on menty jopa aikaisempaa huonompaan suuntaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rengastietä markkinoidaan pyöräilijöille. Uskallan suositella sitä vain välille Turku-Parainen, sillä pyörätie ulottuu ainoastaan Paraisten lauttarantaan. Tämän jälkeen 80 km nopeusrajoitetulla tiellä ei pyöräilijöille ole käytössä edes pientä piennarta.

On todella pelottavaa katsoa pyöräilijöiden liikkumista mutkaisella ja mäkisellä tiellä yksin, ryhmissä ja usein lapset ”perävaunussa”.

Ymmärrän toki, ettei pyöräteiden rakentaminen ole ihan halpaa. Mutta onko tosiaan niin, ettei rahoitusta löydy Paraisten kaupungin lisäksi valtiolta?

Nykyiset jätehuollon järjestelyt ovat esimerkki heikentyneistä palveluista. Vielä 2010-luvun alussa esimerkiksi Houtskarissa ei ollut vaikeaa löytää jäteastioita, joihin polttokelpoisen jätteen voi pudottaa. Nyt nämä jäteastiat ovat poistuneet sekä matkailijoiden että kesäasukkaiden käytöstä.

Todella käsittämättömätöntä on, ettei Houtskarin Kittuisten lauttarannassa ole enää polttokelpoiselle jätteelle astiaa. Ei siis lauttarannassa, jossa kaikki saarelta pois matkustavat pysähtyvät odottamaan lauttaa Korppooseen. Nyt laajalla, lähes tyhjällä pysäköintialueella on isot keräyspisteet vain kartongille, lasille ja metallille. Polttokelpoisen jätteen lukollinen keräyspiste kesäasukkaille löytyy 17 kilometrin päästä Näsbystä.

Yksityisillä palveluntarjoajilla on oma tehtävänsä, mutta tässäkin julkiset toimijat voivat olla apuna palvelujen kehittämisessä.

Olen kysynyt asiaa useaan kertaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n edustajalta, mutta en ole saanut perustelua asiantilaan.

Kuluvana vilkkaana matkailukesänä on herättänyt paljon närkästystä lauttayhtiö Finferriesin ylläpitämän Stella-lautan kahvila- ja lounaskeittopalvelun loppuminen 30 minuutin lauttamatkalta välillä Korppoo-Houtskari. Lähes 40 asiakaspaikkaa käsittävä hyvin varustettu kahvila on ollut suljettuna viime syksystä lähtien aiemman yrittäjän lopetettua toimintansa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On epäilty, että syynä tähän on lauttayhtiön harjoittama vuokranmaksutaso. Joka tapauksessa tämä yhdistettynä huonosti hoidettuun wc-tilojen siisteystasoon ei anna hyvää kuvaa Saariston rengastien houkuttelevuudesta.

Vielä on todettava erityisesti Houtskarista löytyvien opastetaulujen surkea kunto. Ääriesimerkkinä on Laivaravintola Emman suuri sinivalkoinen taulu. Se kököttää tällä hetkellä repaleisena edelleen tien vieressä, vaikka ravintolan toiminta on loppunut jo vuosia sitten. Eipä anna kovin hyvää kuvaa Saariston rengastien julkisuuskuvasta.

Onkohan Houtskari Paraisten kaupungin viranomaisten ja päättäjien mielestä pahainen periferia, josta ei tarvitse pitää huolta?

Haluankin tällä kirjoituksellani tuoda huolen Saariston rengastien palvelutasosta. Yksityisillä palveluntarjoajilla on oma tehtävänsä, mutta tässäkin julkiset toimijat voivat olla apuna palvelujen kehittämisessä.

Pyöräteiden puuttumista lukuunottamatta julkisten toimijoiden melko pienillä parannuksilla saataisiin ainutlaatuisesta saaristostamme entistä vetovoimaisempi kohde niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin matkailijoille!

Tuomas Mikkola

filosofian maisteri

(sd)

Turku