Leo Lindstedt: Eriarvoisuus tuottaa pahoinvointia

Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa Suomessa. Ja mikä kummallisinta, verotus näyttää jyrkentävän kuilua, vaikka sen tarkoitus olisi tasata tulo- ja varallisuuseroja.

Syy on varsin yksinkertainen ja rakenteellinen. Ansiotulovero palkkatyöstä on varsin kireä ja progressiivinen, kun taas pääomatulojen verotus on suhteellisen matalaa, 30 000 eurosta 30 prosenttia ja ylimenevästä 34 prosenttia. Niinpä esimerkiksi osa hyvin ansaitsevista juristeista ja jopa lääkäreistä perustaa yhtiön, jonka seurauksena he maksavat veroa yhteiskunnalle matalan pääomatulon mukaan. Tämä luonnollisesti kasvattaa heidän käteen jääviä ansioitaan ja varallisuuttaan – ja lisää eriarvoisuutta.

Oikeudenmukaista olisikin siirtyä eriytetystä palkka- ja pääomatuloverosta yhtenäiseen, missä kummastakin tulosta maksetaan saman verran veroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa vuodesta 1987 alkaen ja ansio- ja pääomatulojen verotus eriytettiin vuonna 1993.

Kaiken kaikkiaan rikkaimman kymmenyksen varallisuus ylittää miljoona euroa, viidennen kymmenyksen varallisuus ei yllä edes sataantuhanteen euroon ja köyhimmän kymmenyksen varallisuus on miinusmerkkinen.

Mutta itse otsikkoon. Se voitaisiin kirjoittaa myös ”Tasa-arvo tuottaa hyvinvointia”. Tunnetussa Wilkinsonin ja Pickettin tutkimuksessa ja kirjassa ”Tasa-arvo ja hyvinvointi” kuvataan tilanteita ns. länsimaisissa hyvinvointivaltioissa Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa.

Tulokset kertovat yksiselitteisesti, miten eriarvoisissa valtioissa elinikä on alhaisempi, lapsikuolleisuus ja itsemurhat yleisempiä, samoin liikalihavuus, teini-ikäisten raskaudet ja vankilatuomiot. Myös psyykkiset sairaudet sekä huumeiden ja alkoholin käyttö ovat yleisempiä suurten tuloerojen maissa, kun taas luku- ja kirjoitustaito sekä luottamus toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan on niissä heikompaa.

Pienten tuloerojen maissa, joihin Suomikin – toistaiseksi ja toivottavasti jatkossakin – kuuluu, suhteellinen tasa-arvo tuottaa päinvastaisia, myönteisiä seurauksia ja luottamuksen seurauksena ns. sosiaalinen kitti tai pääoma lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisää jopa henkilökohtaista terveyttä ja hyvinvointia. Myös sosiaalinen liikkuvuus on pienten tuloerojen maissa vilkkaampaa.

Mainittakoon lopuksi, että tutkimuksessa mukana olleet manner-Euroopan pohjoismaiset neljä valtiota menestyivät Japanin tapaan vertailuissa hyvin, kun taas eriarvoisuus ja pahoinvointi kukoistivat erityisesti USA:ssa ja Euroopassa eniten Portugalissa.

Kirjoittaja on yhteiskunnallinen osallistuja.