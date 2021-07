Suomen kansallispyhäkkö Turun tuomiokirkko on keskellä Down By The Laituri -festivaalia torstaista 29.7. lauantaihin 31.7. Tuomiokirkkotori ja Brahenpuisto on aidattu kansallismaiseman pilaavin aidoin ja estein. Festivaalin nettisivuilla koko alueen mainitaan olevan anniskelualue ja siten kielletty alle 18-vuotiailta.

Ensimmäisen kosketuksen kamaluuteen sain ajaessani Uudenmaankatua Brahenpuiston ohi. Koko puisto oli näkymättömissä mustien aitojen takana. Tuomiokirkkoon oli ja on pieni kapea käynti Tuomiokirkkotorin ja Brahenpuiston välistä. Puiston toisella puolen, Tuomiokirkkotorin Aurajoen puoleisella laidalla on jo viime kesänä pystytetty anniskelualue.

Keskiviikkona kävin kävelemässä Tuomiokirkon liepeillä, tai niin lähellä kuin sinne pääsi.

Olen kauhuissani ja järkyttynyt moisesta. Kuka on sallinut festivaalialueen rakentamisen yhdelle koko Suomen historian merkittävimmälle paikalle?

Anniskelupisteet ja bajamajat ovat jo pelkästään ilman lieveilmiöitä jotain muuta kuin alueen elävöittämistä.

Eivätkö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun Tuomiokirkkoseurakunta ole sanoneet mitään, vai hyväksyvätkö ne Turun tuomiokirkon ja sen ympäristön häpäisemisen? Mikä osuus asiassa on Turun kaupungilla?

Tuntuu kuin kaikki arvot ja periaatteet olisi hylätty.

Onnistuisiko moinen Pietarinkirkon aukiolla Vatikaanissa, Notre Damen kyljessä Pariisissa tai Tukholman Suurkirkon edessä?

"Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ja sanoi heille: On kirjoitettu: Minun huoneeni on oleva rukouksen huone. Mutta te teette siitä rosvojen luolan." (Matteus 21:12).

Jenni Kulo