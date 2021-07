Kiitos Esa Aittokalliolle 27.7. mielipidesivulla olleesta kirjoituksesta koskien sähkömopoja. Hyvin tärkeää olisi, että niiden yleistyminen saataisiin pikaisesti käyntiin.

Kirjoituksessa tuli myös ilmi, miten mopoilu nykyisellään häiritsee asukkaita. Olen yksi heistä, jotka ovat pitkään joutuneet viritettyjen mopojen johdosta menettämään yöuntaan. Täällä Naantalin keskustassa moporalli on hyvin yleistä vielä puolenyönkin aikaan.

Viritetyillä mopoilla kaasuttelevat ovat niitä, jotka häiriköivät tahallisesti meitä keskustassa asuvia. Kyseisiä mopoja voi ajaa useitakin peräkkäin, joten arvata saattaa, mikä meteli siitä syntyy.

Sähkömopot ovat yksi vaihtoehto edellä mainittuun ikävään tilanteeseen. Näen kuitenkin, että tässä tilanteessa vastuu on ensisijaisesti kyseisten nuorten vanhemmilla.

Naantalin kaupungin ja poliisin toimet auttaisivat myös tilanteeseen. Kyseinen häiriköiminen on kyllä heidän tiedossaan, mutta kaikesta huolimatta asia ei ole korjaantunut.

Meille keskustan asukkaille, jotka asumme moporeittien varrella, tämä on todella ikävää melusaastetta, josta haluamme eroon. Muun muassa vanhuksia asuu paljon keskustassa ja he ovat niitä, jotka eivät jaksa enää puuttua tähän ilkivaltaan, joten tämä tekstini on myös heidän puolestaan.

Joten toivoa sopii, että jostain löytyisi pikaista apua tähän tilanteeseen ja saisimme elää yhdenvertaisena kuntalaisena toisten rinnalla.

Toivon, että Esa Aittokallion hyvä teksti saa myötätuulta asialle ja tilanne rauhoittuu.

Yksi monien puolesta