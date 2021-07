Peruskoulut alkavat Turussa kahden viikon kuluttua. Silloin jalankulku- ja pyöräilytiet täyttyvät koululaisista. Varsinkin alaluokkalaiset pikku vipeltäjät ovat silloin vaarassa koulutiellä.

Oman pyöräilyreittini varrella on yksi hengenvaarallinen maantien ylityspaikka, nimittäin Vitanovantie Satavassa. Kaupungista päin tultaessa on aikuisenkin, saati lasten, täysin mahdotonta havaita "suojatien" kohdalla Kakskerran suunnasta tulevat autot. Vastaavasti autot eivät näe tien yli pyrkiviä. Syynä on näkyvyyden estävä monimetrinen kasvusto, joka on suurimmaksi osaksi kaislikkoa.

Sen matalaksi niittäminen ei montaa minuuttia vie. Joten kipin kapin paikalle siistimään ylikulkupaikka! Lapset kiittävät!

Juhani Löflund