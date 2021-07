Näin helpotat pitkän dinnerin tekoa (TS 22.4.).

Mihinkä on suomen kieli menossa? Tässä on vain yksi esimerkki. Tämä viittaa ilmeisemmin päivällisen tekoon. Mielestäni lehdellä on vastuu kielen oikeinkirjoituksesta.

Eräässä ravintolassa ruokalista oli vain englanniksi. Syyksi sanottiin, että suomen kieli näytti niin rumalta, vaihdoimme kielen englanniksi. Pidän kielestä, mutta omaa äidinkieltä pitäisi varjella.

Meidän toinen kieli on ruotsi ja siitä on väännelty sanoja suomeksi. Ne elävät kansan suussa hyvin. Puhutaan pakkoruotsista, mutta tämä on kyllä pakkoenglantia.

Eräässä kaupassa myyjä ei erottanut mikä on suomenkielinen sana vai onko se englantia, olin ostamassa puhelinta.

Mitä pitäisi tehdä? Ei se englanti sen hienompaa ole meidän kieleen verrattuna. Suomen kieli on valittu maailman kauneimmaksi kieleksi joskus kauan aikaa sitten.

Toivoisin päättäjiltä kannanottoa tähän asiaan. Eräässä Euroopan maassa mainonnassa saa olla tietty prosentti vieraita kieliä ja loput täytyy olla omaa kieltä. Islannissa lainasanoille pyritään kehittämään vastine omasta kielestä. Samaa toivon tännekin.

Kieliä vaan opiskelemaan, se on rikkautta. Omaa kieltä enemmän kotimaassa.

Isänmaa