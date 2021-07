Viihtyminen kerrostalossa riippuu muista asukkaista ja heidän tavastaan huomioida naapureita. Kun alapuolella asuu mies, joka klo 2 aloittaa möykän ja jatkaa sitä taukoamatta, pinna kiristyy. Pattereihin metalliesineillä takomista, punttien pudottelua, tuolien raahaamista, siivoamisen aloittamista klo 3 ym.

"Isännöitsijä ei tee mitään" on lentävä lause tällä kulmakunnalla. Talo on helvetin esikartano. Puusepän verstasta pitänyt asukas on sentään saatu hiljenemään.

Viihtyisin minäkin, jos olisi kotirauha. On paljon muitakin ongelmia. Hiljaiset ihmiset muuttavat pois. Talo on ideaalinen jalkavamman vuoksi asioiden hoitamisessa, kaikki tärkeät toimipisteet ovat kävelymatkan päässä.

