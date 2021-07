Kun Tuomiokirkon terassista kerrottiin ensimmäistä kertaa, että sellainen on Turkuun tulossa, moni tuomitsi "juottolan" sijoittamisen Tuomiokirkon "etupihalle". Harras kirkolliselämä ei tarvinnut arvostelijoiden mukaan ravintolaterassia häirikökseen.

Olen käynyt tuolla Kirkkopuiston terassilla kahdesti, viime kesänä ja vastikään pari viikkoa sitten. Molemmilla kerroilla olen anniskelualueen toteuttamista ihaillut, se on todella monipuolinen mukulakivillä olevine tuoliryhmineen ja jokirannan nurmikolle ulottuvine istumapaikkoineen. Hyvin suosittukin se on, ja silti oikein rauhallinen ja mukava terassialue.

Vielä suositummaksi olen kuitenkin molempina kertoina havainnut Tuomiokirkon, jonka ovi on käynyt tiuhaan kesäpäivinä. Kansallispyhättömme on todella löytänyt yleisönsä, se on ilahduttavaa havaita.

Viimeksi Kirkkopuiston terassilla istuessani kuulin, kuinka viereisessä pöydässä istuva isompi ihmisjoukko hetken ihaili vieressä olevaa Tuomiokirkkoa ja sitten sopi spontaanisti käyvänsä siellä syömisen jälkeen. Varmasti on moni muukin terassilla istunut innostunut menemään myös Tuomiokirkkoon tutustumaan.

Kirkko on perinteisesti ollut keskellä kylää, ja kylissähän elämä on ollut monenmoista. Terassialue on mielestäni osoittanut, että se soveltuu vallan hyvin arvokkaan kirkon viereenkin.

Rouva A. Heinonen