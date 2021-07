Turun uimarannat ovat olleet suosittuja kuluvana kesänä lämpöennätysten ylittyessä. Tämä kesä on osoittanut, että vaikka Turku on tunnettu merenrantakaupunki, on täällä hirveän vähän julkisia uimarantoja.

Suurista kaupungeista Suomessa Helsingissä on 26 virallista uimarantaa, Tampereella 31, Oulussa 26, Espoossa 21 ja Turussa vain viisi. Virallisten uimarantojen määrä tulisi vähintään tuplata ja nykyistenkin rantojen laatua kehittää.

Uimarantojen riittämättömyydestä kertoo muun muassa se, että Ispoisten rannalle päällystettiin tänä keväänä asfalttialue pysäköintiin, sillä parkkialue on pahasti ruuhkautunut.

Uudelle kelluvalle uimaradalle taas ei löytynyt kuin yksi paikka, Ispoinen, joka jo on vilkkaassa rantakäytössä. Parempi ratkaisu kuin asfaltoida rannoille parkkitilaa tai häätää uudet kivat kelluvat uimaradat olisi yksinkertaisesti lisätä tuntuvasti uimarantojen määrää.

Uimarannoilla on tärkeä viihtymismerkitys. Rantapäivät ovat kaikenikäisille kaupunkilaisille kesän parhaita hetkiä ja maksutonta hupia.

Rannoille kaivataan myös palveluja, jätepisteitä ja pukukoppeja.

Tänä kesänä koetut helteet voivat myös ilmastonmuutoksen seurauksena yleistyä. On terveyskysymys, pääseekö kaupungissa vilvoittelemaan. Luonnonvesiin pulahtelu on ihmisille tärkeä henkireikä.

Turku on merenrantakaupunki, johon mahtuu lisää ja parempia uimarantoja.

Uimarantojen määrän lisäksi ongelma on uimarantojen laatu. Yhdelläkään rannalla ei ole vapaata juomavesipistettä ja usealta rannalta puuttuu esimerkiksi suihku. Rannoille kaivataan myös palveluja, jätepisteitä ja pukukoppeja.

Turkulaiset uivat jo nyt paikoissa, jotka eivät ole kaupungin virallisia rantoja. Jos kaupunki aloittaisi useammalla rannalla veden laadun tarkkailun, kunnostaisi pohjaa, toisi uimavahdit sekä lisäisi pelastusvälineet ja muita tarpeellisia rantapalveluja, saisimme monta hyvää uimarantaa lisää.

Niina Ratilainen

kaupunginvaltuutettu (vihr)