Muumimaailma, Mylly, Ikea. Turun naapurikuntiin päätyneet, ja miksiköhän?

Herätkää Turun päättäjät, ja jokaisesta uudesta asiasta valittavat turkulaiset! Toivottavasti tämän listan jatkoksi ei tule Suomen Vesipuistot Oy:n Ispoisten uimarannalle suunnittelemaa vesipuistoa. Tälle kesälle vesipuistoa ei enää Turkuun saada. Kiitos valittajille, ja Turun päättäjien aina niin ripeälle päätöksenteolle! Turkuun tulossa ollut rata sijoitettiin Rastilan uimarannalle Helsingin Vuosaareen.

Olemme vierailleet useamman kerran perheemme kanssa viime ja tänä kesänä Oulussa vastaavassa vesipuistossa, joka on ollut Turkuun suunnitteilla. Lasten mielestä vesipuisto on aivan huippupaikka, ja Turkuun olisi ehdottomasti saatava samanlainen.

Onneksi Oulusta, jossa asuu sukulaisiamme, löytyy jo tällainen vesipuisto. Vastaavia vesipuistoja on myös Espoossa, Kuusamossa ja Rovaniemellä.

Toivottavasti vesipuistosta päättävillä turkulaispoliitikoilla ja vesipuistoa vastustavilla henkilöillä on oikeasti tiedossa, millaisesta vesipuistosta on kyse. Tätä vesipuistoa ei voi mitenkään verrata Impivaarassa toimivaan Jukuparkiin.

Vesipuisto on käytännössä veden päälle rakennettu esterata, jossa kiipeillään, hypitään ja tasapainoillaan. Esimerkiksi kelluvan ja liukkaan jäävuoren päälle on ensin päästävä kiipeämään, ja huipulta voi liukua liukumäkeä pitkin mereen. Rohkeimmat uskaltautuvat hyppäämään vuoren toiselta sivulta suoraan mereen.

Vesipuistoon ei ole mikään pakko olla suoraa kulkua laiturilta. Oulussakin vesipuistoon täytyy päästä uimalla.

Kelluntaliivit ovat kaikille pakolliset ja sisältyvät pääsymaksuun.

Puistosta ei aiheudu meluhaittoja. Ei pauhaavaa musiikkia, ainoastaan iloista naurua ja ehkäpä riemun kiljahduksia, jotka eivät varmasti häiritse ketään.

Vesipuistoa varten ei tarvitse rakentaa mitään rakennuksia. Uimapuvut ja uimahousut vaihdetaan teltoissa ja lipunmyynti tapahtuu kontissa, jonka narikkaan voi jättää tavaransa säilytykseen.

Ispoisten uimarantaa vesipuiston sijoituspaikkana vastustaneet ovat vedonneet muun muassa parkkipaikkojen puutteeseen. Vesipuistoon myydään vain yhden tunnin lippuja. Siellä ei siis vietetä koko päivää kuten Jukuparkissa on mahdollista.

Juuri tällaista kesäliikuntapaikkaa turkulaiset lapset ja nuoret kaipaavat mieluummin Ispoisiin tai toisena vaihtoehtona Saaronniemeen.

Vesipuistossa voi olla vain noin 50 henkilöä kerrallaan. Tietenkin jos jonoa ei ole, voi toisen tunnin käydä maksamassa ensimmäisen tunnin jälkeen ja palata temppuilemaan radalle.

Lapset ja nuoret pääsevät Oulussa rannalle pyöräillen, ja bussikin kulkee vierestä. Turkulaispoliitikot voisivat käydä katsomassa Oulusta myös mallia, miten rakennetaan pyöräilybaanoja ja saadaan kaupunkilaiset vähentämään yksityisautoilua. Oulun vesipuisto sijaitsee yhden baanan vieressä. Ei joka paikkaan tarvitse päästä autolla viereen.

Ispoisten uimarannan parkkipaikka on lämpiminä kesäpäivinä ruuhkainen, mutta vain noin 450 metrin päässä on suuri parkkipaikka ennen Soutu- ja melontakeskusta. Käsittääkseni tämä Katariinanlaakson parkkipaikka, joka on heti Uittamon bussien päätepysäkin jälkeen, on kaupungin omistuksessa. Tästä kestää vaivaiset viisi minuuttia kävellen uimarannalle.

Suurimmalle osalle tunti vesipuistossa varmasti riittää, niin fyysistä touhu siellä on. Aivan pienimmille ja suurimmille vesipuisto ei ole sopiva paikka, sillä osa radan esteistä on liian vaativia heille turvallisuussyistä. Alle 6-vuotiaat eivät pääse vesipuistoon lainkaan, ja alle 10-vuotiaat sekä uimataidottomat lapset vain vanhempiensa seurassa.

Vesipuistossa kävijät ovat pääosin oman kokemuksemme perusteella kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Vanhemmat voivat seurata uimataitoisten lastensa riemua rannalta, sillä puistossa on asiansa osaavat valvojat.

Vesipuisto voidaan aidata kelluvilla aaltopuomeilla, jotka ottavat vastaan veneistä tulevat aallot.

Vesipuiston säännöt käydään jokaisen kävijän kanssa läpi kelluntaliivien pukemisen yhteydessä, ja jos puistossa ei osaa käyttäytyä, lähtökäsky tulee.

Turun poliitikot, nyt on aika tehdä järkevä ja nopea päätös, jotta vesipuisto saadaan toimintaan heti ensi kesän alkuun!

Hanna ja vesipedot