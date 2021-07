Stalinin Paasikivelle lausuma viisaus ”Maantieteelle me emme voi mitään, ettekä te voi sille mitään” on ollut reaalipolitiikan tärkeänä perustana Suomessa. Maantiede on myös myötävaikuttanut siihen, millaiset taloussuhteet meillä on Venäjään. Energia-ala on tästä hyvä esimerkki.

Erityinen piirre näissä suhteissa on tietenkin se, että ne koetaan voimakkaasti valtiojohtajien välisinä suhteina. Vaikka EU:n mukaantulo on hämärtänyt tätä piirrettä, ovat johtajien väliset suhteet edelleen vaikuttamassa myös talouden alalla.

Kuitenkaan Venäjä ei ole yksin nyt valtaa pitävä johtaja ja ryhmä vaan suuri joukko ihmisiä, aatteita, korkeatasoista tiede- ja kulttuurielämää, yrittäjyyttä, valtavia luonnonresursseja ja mahdollisuuksia. Siksi keskinäisen kommunikoinnin on oltava laajaa ja avointa, konkreettisesti yhteistyöhakuista, myös riskejä ottavaa.

Turvallisuusratkaisut ja liittosuhteet pidämme tietysti omissa käsissämme.

Uudenlaista avoimuutta voisi harjoittaa juuri energia-alalla. Tuon alan merkitys globaalisti on valtava ja muutokset tuotantotavoissa ja jakelussa tulevat välttämättömiksi myös Venäjällä.

Nykyinen kiinteä suhteemme Venäjään tällä alalla mahdollistaisi uudenlaisen toimintamallin, joka johtaisi Venäjän tielle, joka on välttämätön ja jolla esimerkiksi suuret öljyntuottajat saudit jo ovat.

Fortum, ollessaan jo sisällä Venäjällä, voisi kansallisine ja kansainvälisine kumppaneineen ottaa rohkean aloitteellisen roolin Venäjän energia-alan uudistamisessa. Tietenkin se vaatisi Suomen, Saksan ja EU-tason aloitteellisuutta, sitoutumista ja kiinteätä mukanaoloa.

Tämän rohkean mallin uskoisi vaikuttavan vähitellen myös asenteisiin ja markkinaehtoisuuden etenemiseen Venäjällä. Siirtyisimme vaiheeseen, jossa myös investointien suoja paranisi koetun yhteisen hyödyn tuloksena.

Osmo Nieminen