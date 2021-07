Näin sanoi presidentti Sauli Niinistö viime vuonna heti poikkeustilan julkistamisen jälkeen. Mutta miten meille on käynyt?

Osa ihmisistä ei ole halunnut tai uskaltanut rokotuttaa itseään koronaa vastaan ja se on saattanut johtaa ihmissuhteiden katkeamiseen. Meitä on peloteltu koronan aiheuttamista vaaroista, jotkut ovatkin sen pelossa sulkeutuneet kotiinsa. Olemme vahtineet toistemme maskien käyttöä, joskin nyt tuntuu, että moni on luopunut niiden käytöstä.

Toivottavasti korona on kuitenkin lisännyt sitä henkistä läheisyyttä ympärillämme, mitä meistä jokainen tarvitsee. Muutos lähtee meistä jokaisesta, pienillä teoilla toisiamme kohtaan.

Me tarvitsemme toisiamme.

Valitettavasti kaikki eivät ole jaksaneet, jotkut meistä eivät ole halunneet ottaa apua vastaan elämän kääntäessä kasvonsa, vaikka apua olisi tarjolla. Toisaalta se joka apua on halunnut, ei ole ehkä sitä saanut.

Meidän on kuitenkin muututtava ja löydettävä tiemme toistemme sydämiin. Me tarvitsemme toisiamme.

Birgitta Wulf