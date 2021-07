Mediassa on kovin sanoin arvosteltu Turun rakennusvalvonnan hitautta ja aivan syystä. Haluan omalta osaltani tuoda esiin pari käsittämätöntä esimerkkiä, mutta korostan, että tapauksia on toistuvasti, ja Turun rakennusvalvonnan kanssa toimiminen on erittäin hankalaa.

Yrityksemme jätti yhden työmaamme, As Oy Tuuvanhovin, rakennuslupapiirustukset 30.6.2020 ePermit:iin. Siis runsas vuosi sitten. Kyseessä on kerrostalon neljän takaoven lippa ja lipan alapuolella olevat luiskat. Mielestäni varsin pieni ja vaatimaton asia luvan myöntämiselle.

Lupa-arkkitehdin ensimmäinen reagointi on ollut 10.11.2020 ja hakemus on kirjattu sisään seuraavana päivänä. Mitä kesäkuun ja marraskuun välissä on tapahtunut? Seuraavan kerran kuulemme rakennusvalvonnasta 17.3.2021, jolloin tuli täydennyspyyntö. Tähän täydennyspyyntöön vastasimme huhtikuun alussa. Täydennyspyyntöä rakennusvalvonnan osalta on kommentoitu jälleen 17.5.2021.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On kulunut lähes 13 kuukautta siitä, kun lupahakemus on jätetty rakennusvalvontaan, eikä lupaa ole myönnetty vieläkään. Tiedustelin rakennusvalvontapäälliköltä rakennusluvasta 15.6.2021, mutta vastausta en ole saanut vieläkään.

Mielestäni on täysin käsittämätöntä, että luvan saaminen kestää näin kauan. Tämä ei ole millään tavalla hyväksyttävää toimintaa.

Toinen hämmentävä esimerkki on työmaamme, Sofiankadun päiväkodin, lopputarkastus. Vastaava työnjohtaja alkoi tiedustella lopputarkastukselle ajankohtaa rakennusvalvonnasta 22.6.2021. Kohteen luovutus tilaajalle on 23.7.2021. Tarkastusinsinööri antoi tarkastukselle ajankohdaksi vain yhden vaihtoehdon (13.7.2021) ennen luovutuspäivää. Tämä ei valitettavasti sopinut, koska muita tarkastuksia (sähkö, LVI jne.) ei olisi siihen mennessä vielä tehty. Muut annetut aikavaihtoehdot olivat elokuun lopussa eli luovutuspäivän jälkeen.

Olin jälleen yhteydessä rakennusvalvontaan kysyen, eikö varahenkilöitä tarkastuksiin ole kesän ajaksi, ja vastaus oli seuraava: ”Rakennusvalvonnassa toiminta jatkuu lähes normaalisti kesäkuukausien ajan. Lomakauden aikana katselmuksia ja tarkastuksia tehdään alueiden kesken sijaistaen”.

Lopputarkastusaikaa ei ole vieläkään (tilanne 14.7.2021) saatu.

Rakennuslupien hitauden ja ennakoimattomuuden lisäksi Turun rakennusvalvonnassa toinen suuri ongelma on, että kehenkään ei saa yhteyttä. Yleisesti ottaen sähköposteihin ei vastata ja puhelimella ei saa henkilöitä kiinni.

Olen pyytänyt myös rakennusvalvontaa ottamaan yhteyttä meihin, kun me emme saa yhteyttä heihin. Tämä ei ole tuonut muutosta asioihin.

En varmasti ole ainoa rakentaja tai rakennuttaja, joka on täysin ”kypsä” tällaiseen viranomaisten toimintaan. Muutoksia pitäisi saada aikaiseksi pikimmiten.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rakentajille ja tilaajille kertyy erittäin suuria kustannuksia rakennuslupien pitkittymisestä. Urakkasopimusten solmimisen jälkeen varaamme resurssit rakennuskohteeseen ja teemme mahdollisesti alustavia hankintoja, mutta joudumme kuitenkin lupien puuttuessa siirtämään aloituksia.

Myös aliurakoitsijat joutuvat sopeutumaan ja ottamaan sovitusta poikkeavasti muita töitä, mikä on täysin ymmärrettävää.

Rakennusvalvonta ei tähän mennessä ole ollut vastuussa lupien pitkittymisistä johtuvista kustannuksista, mutta kenties sekin päivä vielä tulee, kun joku rakennuttaja tai urakoitsija nostaa asiasta vahingonkorvauskanteen.

Vetoan tuleviin pormestareihin ja luottamushenkilöihin, että toiminnan Turun rakennusvalvonnassa pitää muuttua nopeasti. Rakennusvalvonta ei näytä sitä yksin saavan aikaan, sieltä näyttäisi puuttuvan johtaja, joka laittaisi asiat kuntoon.

Jari Lainio

rakennusneuvos

rakennusmestari

toimitusjohtaja, Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy