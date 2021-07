Sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava. Tämä on äänestäjäkuntamme tahto ja näin on myös sen tahdon mukaan toimittava. Näin on äänestäjäkuntamme asian meille kertonut ja nyt on meidän velvollisuutemme hoitaa asia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ruuhkautuneet niin kauan kuin muistan. Ei tämä ole mikään uusi ilmiö.

Olen toiminut yksityispuolen hammaslääkärinä ja saanut seurata toimintaa sillä sektorilla. Meidän sektorillamme hoitoon pääsee, kun on tarve ja ongelmia ei ole.

Nyt on terveyskeskuspuolikin nostanut hinnat tasolle, joka on lähes sama kuin yksityispuolella.

Terveyskeskuspuolella on se ongelma, että toiminta ei ole niin tehokasta – aika valuu hukkaan ja yhteiskunnan varoja menee tehottomuuteen, tyhjäkäyntiin.

Nyt sote-uudistuksen kynnyksellä pitää yhdistää näitä toimintoja, eikä suunnitella jo pienten Kela-korvausten poistoa yksityispuolelta. Kela-korvausten poisto yksityispuolelta on tulossa parlamentaarisen työryhmän käsittelyyn syksyllä (TS 12.7).

Yksityispuoli on laaja sektori, jota kaupungit tarvitsevat. Kunnissa ei välttämättä ole omasta takaa koko järjestelmää.

Hyvä yhteistyö on nyt paikallaan, koska rahastahan on kysymys. Ennen kaikkea on kysymys hyvästä hoidosta ja siitä, mistä sitä saa, kun sitä tarvitsee.

Pirjo Niinivirta (ps)