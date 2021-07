Käydessäni ruokaostoksilla ihmettelen. Kesällä saa hyviä kotimaisia vihanneksia, juureksia ja marjoja. Miksi kaupoissa myydään silloin vastaavia ulkomaisia tuotteita?

Olen nähnyt kaupassa hollantilaisia paprikoita, vaikka myynnissä on myös suomalaisia. Jos oikeasti haluamme pysäyttää ilmastonmuutoksen, niin tällainen tarpeeton maasta toiseen kuljettaminen täytyy saada loppumaan tai ainakin vähenemään.

Muutenkin maamme omavaraisuutta kannattaa lisätä. Se on varautumista mahdollisiin uusiin kriiseihin.

Siihen kuuluu myös se, että suomalaisten viljelijöiden täytyy saada työstään kunnollinen korvaus. Heitä ei saa enää halpuuttaa.

Ymmärrän sen, että meillä myydään sellaisia tuotteita, joiden raaka-aineet eivät kasva Suomessa. Tällaisia ovat esimerkiksi tee ja kahvi, mutta niissä voi suosia Reilun kaupan tuotteita. Kauppiaat voisivat ryhdistäytyä ja vähentää ulkomaisten tuotteiden myyntiä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Toinen asia, jota aina ihmettelen, on sokerin käyttö. Lihavuus ja kakkostyypin diabetes ovat Suomessa yleistyneet kovaa vauhtia.

Olen nähnyt kaupassa hollantilaisia paprikoita, vaikka myynnissä on myös suomalaisia.

Silti kaupoissa on valtavat määrät elintarvikkeita, joissa on lisättyä sokeria. Sitä on jopa joissakin näkkileivissä. Toisinaan sokeri korvataan jollakin keinotekoisella makeutusaineella, josta saa vain vatsan sekaisin tai näppylöitä suuhun.

Osa makeisista ja virvoitusjuomista on sellaisia, joissa on suurimmaksi osaksi sokeria, lisäaineita ja väriaineita. Miksi ihmisen pitäisi niitä syödä ja juoda?

Kauppiaat voisivat alkaa tietoisesti mainostaa luonnollisia tuotteita. Myöskään lähelle kassaa ei saisi panna esille makeisia.

Toivon, että kaupat vähentäisivät tuollaisten epäterveellisten tuotteiden myyntiä. On hyvin ristiriitaista, että toimitaan vastoin kaikkia terveyssuosituksia.

Päivittäistavarakaupat kuuluvat useimmiten johonkin suureen ketjuun. Nämä määrittelevät pitkälti paikallisissa liikkeissä myytävät tuotteet.

Kauppiaat voisivat kuitenkin kapinoida terveellisen lähiruoan puolesta!

Aila Tuula Isotalo

Säkylä