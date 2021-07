Miksi menemme joukkotilaisuuksiin korona-aikana?

LUKIJAN KOLUMNI

Mikä sai jalkapallon EM-kisaturistit matkustamaan koronan piinaamaan Pietariin – oliko sinne pakko mennä? Ihmiset vaaransivat paitsi oman terveytensä, myös läheistensä ja lukuisien tuntemattomien kansalaisten terveyden.

Tämän tapahtuman seuraukset pahenivat vielä viranomaisten laiminlyönneistä ja välinpitämättömyydestä. Raja-asemalta päästettiin 800 palaavaa kisaturistia maahan ilman koronatestausta, koska rajalle ei ollut ymmärretty määrätä tarpeeksi testaajia.

Lisäselitykseksi annettiin muun muassa se, että bussi-yhtiöt eivät noudattaneet ilmoittamiaan paluusuunnitelmia. Palaajat valitsivat vaihtoehtoisista rajanylityspaikoista yhden ja saman. Näin hallitsematon ruuhka oli valmis.

Koronaepidemia pääsi leviämääni, ja maahan saatiin lisää herkästi tarttuvaa delta-muunnosta. Jo parantunut koronatilanne alkoi huonontua.

Siitä huolimatta on ilmoitettu useista uusista joukkotapahtumista, niin urheilun kuin viihteenkin alalta. Kaikkiin niihin saadaan ilmeisesti yleisöä. Myös Pietariin on riittänyt menijöitä edellä kuvatun katastrofin jälkeenkin.

Mikä saa ihmiset menemään otteluihin ja konsertteihin ja mikä saa ihmiset järjestämään niitä, vaikka ilmeinen terveysriski vaanii? Jälkimmäiseen kysymykseen on helpompi vastata: syynä on raha.

Kun halutaan ansaita, katsotaan voitavan ottaa riskejä – valitettavasti se vain tapahtuu paljolti muiden piikkiin. Vanhojen roomalaisten sanontaa mukaillen ajatellaan: Rahan ansaitseminen on välttämätöntä, eläminen ei.

Tilaisuuksiin osallistujat taas haluavat kokea urheilu- ja taide-elämyksiä. Moni luottanee siihen, että korona on vanhojen sairaus. Kuitenkin nuoriakin ihmisiä on alkanut yhä enemmän sairastua ja kuolla tautiin.

Mediassa on tuon tuostakin tähdennetty – sinänsä aivan oikein – että suurin osa tilaisuuksiin lähtevistä käyttäytyy niin vastuullisesti kuin on mahdollista. He käyttävät maskeja, pitävät turvaetäisyydet, desinfioivat kätensä ja niin edelleen. He menevät testeihin ja noudattavat tarvittaessa karanteenimääräyksiä ja -suosituksia sekä ottavat rokotuksen.

Valitettavasti kuitenkaan kaikki eivät toimi näin. Lehdistä on luettu muun muassa henkilöstä, joka tuli Pietarista ja sai positiivisen testituloksen. Karanteenin sijasta hän kiiruhti toiseen joukkotapahtumaan ja sai aikaan tartuntaketjun.

Koska epidemia leviää, vastaavanlaisia tapauksia on paljon.

Mitä tästä opimme? Kaikki eivät kokemuksen mukaan mitään, mutta viisaimmat sen, että kannattaa harkita joukkotilaisuuteen lähtemistä varsinkin vaikean tautitilanteen riivaamaan maahan – ja jättää menemättä. Vaikka kyseessä olisi kuinka hieno laji tai sikamagee konsertti, kannatta odottaa, kunnes ajat paranevat.

Viranomaiset voisivat oppia menneestä sen, että kannattaa uhrata joukkotilaisuuksien osalta muutama tovi omien toimenpiteiden suunnittelulle. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Kirjoittaja on turkulainen professori emeritus.