Sodan uhka vanhanmallisella ”sotastrategialla” voidaan unhoittaa ja nyt pitää ymmärtää mahdolliset uudet sodankäyntitavat. Suurin uhka on ilmateitse tuleva hyökkäys ja sielläkään ei enää ole ilma-aluksessa lihasvoimaa, vaan ovat kauko-ohjattavia koneita tai ohjuksia, jotka ovat lisäksi täsmäohjattavia ja vaikeasti puolustettavia.

Näitä ei voida horneteilla tai muilla hävittäjämerkeillä puolustaa. Prikaatikenraali evp. Lauri Kiianlinna kertoi jo muutama vuosi sitten, että me tarvitsemme maasta ammuttavia, puolustukseen tarkoitettuja ohjuksia, jos Suomea pitää puolustaa.

Hävittäjiin resursoitu valtava miljardihankinta ei ole noin suurella, kaavaillulla määrällä tarpeellista, rajojen tarkistamiseen tarvitaan korkeintaan 15–20 konetta. Nyt hankittava ja erittäin kalliiksi tuleva hävittäjämäärä ei ole puolustuksen kannalta järkevää, eikä myöskään kustannustehokasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tarvitaan uuden ajan vaatimaa perusteellista puolustusstrategiaa, ja pitää tehdä kustannuksiltaan järkeviä päätöksiä. Maasta laukaistavia ohjuksia saataisiin tuolla rahalla moninkertainen määrä verrattuna koneisiin.

Säästettäville miljardeille on käyttöä ihan tarpeeksi oman maamme hyvinvoinnin parantamisessa.

Paras puolustusjärjestelmä ehdottomasti on olla mahdollisimman kaukana eri sotilaallisista sitoutumisista. Meidän pitää jatkossakin korostaa omaa puolueettomuuttamme.

Silloin, kun rahaa on vähän, ne vähätkin varat on suunnattava järkevästi ja asioihin, joilla on edes vähäinenkin turvaverkko maallemme. Säästettäville miljardeille on käyttöä ihan tarpeeksi oman maamme hyvinvoinnin parantamisessa, vaikkapa vain leipäjonot pois katukuvasta.

Jonot ovat suuri häpeätahra meille, kun saman aikaan puhutaan hyvinvointimaasta, rikkauksista, joita meillä kuulemma on. Jos rahaa on, niin käytetään se oikeudenmukaisesti.

Toivokaamme päättäjiltä rohkeutta ottaa tosiasiat sellaisina kuin ovat.

Jouko Laakso (ps)

vanhempi res. vänr.