Arno Kasvi: Poissa ovat tuhannet pientilat lehmineen, lampaineen ja kanoineen – ja niiden myötä sekä pölyttäjähyönteiset että linnut

Lapsuusaikani Etelä-Savossa yhden maatalon räystäillä pesi 30–40 räystäspääskyparia, haarapääskyt pesivät navetassa ja tallissa. Lisäksi oli useita talitiaisten ja varpusten pesiä sekä kottaraisperheitä pihapöntöissä.

Jokainen biologiaa harrastava tietää, että entisaikojen runsaita hyönteispopulaatioita ei Suomeen saada enää takaisin kurtturuusuja ja jättipalsamia pois repimällä. Poissa ovat ne tuhannet pientilat lehmineen, lampaineen, hevosineen ja kanoineen, jotka elättivät kokonaisen kirjon pölyttäjiä perhosista koppakuoriaisiin.

Peltojen kiviaidoissa asusti kivitaskuja sekä muita huomaamattomia pikkulintuja. Kun lasketaan kaikki tilalla pesivät linnut, poikasmäärä voi helposti päätyä 200–300 yksilöön.

Savolaiskylän lintujen poikasmäärä oli 1000–1500, koska erillisiä tiloja oli viisi. Kun kaikissa taloissa oli suurin piirtein sama määrä eläimiä ja lantaruumia.

Kaikki nämä pihassakin lentävät linnut saivat hyönteisruokansa pientilojen alueelta ja pääosin niiden ympäristöstä, jota ihminen oli ja on muokannut eri tavoin mieleisekseen sekä sopivaksi ruuan tuottamiseen.

Maajussin nurkissa oli turvallista pesiä, koska petolintuja vainottiin ja pienpetoja surmattiin nahkojen takia. Perhoslajit tarvitsevat lantakasoja, pientareita, soratien laitoja, heinäniittyjä ja viljapeltoja monine perinteisine rikkakasveineen meden imentää varten sekä toukkiensa ravinnoksi.

Pilvisinä, kylminä kesäpäivinä pääskyemot seurasivat karjaa ja keräsivät karjaa piinaavia, verta imeviä paarmoja ja kärpäsiä poikasilleen. Tätä katoavaa pölyttäjäpalvelua tuottivat jo ennen sotaa tuhannet pientilat, sekä evakoille ja rintamamiehille 1940-luvulla usein metsään raivatut laitumet uusia asutustiloja varten.

Nyt pientilat ovat poissa, metsäpellot istutettu kuusille, ja kokonaisia kyliäkin on istutettu metsälle. Karjaa, jos sitä on, on teollisessa navetassa satamäärin.

Lantakin on muuttunut täysin toisenlaiseksi tuotteeksi, kun karja syö viherrehua valkoisista paaleista vuoden ympäri. Navetasta lanta kulkee vellinä säiliöön tai siirtyy koneistettuna suuriin aumoihin, eikä se ruoki enää tuhansia kuoriaisten ja hyönteisten toukkia, kuten tuhannet lantalat ja metsälaitumille pudonneet lehmänläjät.

Sitä miljöötä emme saa enää koskaan takaisin, jos kehitys jatkuu nykymalliin. Ne lajit, jotka olivat pikkutilallisten ja kotitarveviljelyn takia viihtyneet Suomessa tuhatmäärin Suomenlahdelta Oulun lääniin asti, ovat maatalouden rakennemuutoksen takia hävinneet valtakunnasta melkein kaikki, ja niiden mukana sekä pölyttäjähyönteiset että linnut.

Ruotsissa on harkittu valtiopäivillä maksaa pientilojen perustajille ekstrabonusta karjan ja hyötyviljelyn pidosta, jos se ei ole muuten kannattavaa – vaikka talonpito olisi sivuelinkeino toisen ammatin ohella. Siitä on tehty eduskunnassa ehdotuksia, koska pientilat kaikkine elintoimintoineen loivat hyvät olosuhteet sekä hyönteisille että linnuille usein kaukana metsäisilläkin seuduilla, joilla ei muutoin olisi näitä viljely- ja karjanpitokulttuurista riippuvaisia lajeja ollut.

Puhumattakaan varmoista, vähääntyytyvistä leipä- ja hyötyviljalajikkeista, joita pitäisi siemenviljellä pahojen päivien varalle, kun ei apulantoja ole enää saatavilla.

Kirjoittaja on puutarhaneuvos.