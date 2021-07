Valtioneuvosto asetti reilu vuosi sitten parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä.

Vastaisuudessakin on tärkeää, että Suomessa on yleinen asevelvollisuus ja uskottava reservi. Työn lopputulemana Suomessa tulee siirtyä malliin, joka on aidosti yleinen ja yhdenvertainen koskien kaikkia sukupuolia.

Koronapandemiakin on kuitenkin osoittanut, että pelkästään asepalveluksen suorittaneiden muodostama sotilaallinen reservi ei ole riittävä. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta on vahvistettava.

Toimivin ratkaisu on kutsua koko ikäluokka tulevaisuuskutsuntoihin, ja tästä määrätä osa ikäluokasta suorittamaan asepalvelus ja loput ikäluokasta suorittamaan kansalaispalvelus.

Aseetonta, kansalaispalveluksen suorittanutta reserviä voitaisiin hyödyntää siviilikriisihallinnan tehtävissä silloin, kun aseellista tukea ei tarvita.

Voiko turvallisuudelle asettaa hintalappua?

Koko ikäluokan kutsuminen palvelukseen, joko ase- tai kansalaispalvelukseen, toki kasvattaa kuluja, mutta tällä uudistuksella paitsi luotaisiin järjestelmästä nykyistä yhdenvertaisempi, myös kasvatettaisiin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Tämä panostus on syytä tehdä. Voiko turvallisuudelle asettaa hintalappua?

Hanna Markkanen

Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja

Joonas Immonen

Suomen Keskustanuorten liittohallituksen jäsen