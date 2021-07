Turun Sanomat uutisoi näyttävästi 1.7., miten sähköbussit korvaavat perinteisiä dieselajopelejä paikallisliikenteessä. Julkista liikennettä puffataan voimakkaasti liikennöitsijöiden, poliittisten puolueiden sekä paikallisten päättäjien taholta.

On erikoista, että bussihankinta kilpailutettiin, ja kilpailutuksen voittanut julkisen liikenteen yritys Nobina tilasi bussit kaukomailta Kiinasta. Kotimainenkin vastine olisi ollut olemassa.

Ympäristö- ja melutekijöitä käytetään mielikuvituksellisina perusteluina sähköön siirtymiselle. Todellisuudessa suurin melu tarpeeksi suurissa nopeuksissa on rengasmelu eikä moottorimelu.

Sähkö ei tule pistorasiasta vaan se tuotetaan usein kivihiilellä ja ydinvoimalla edelleen 2020-luvulla. Kivihiili tuodaan ulkomailta Suomeen ja osa sähköstä ostetaan tuontina.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sähköbussi kuluttaa muun muassa renkaita, voimansiirto-osia, jarruosia ynnä muita kuluvia osia ja tarvitsee huolenpitoa sekä säännöllistä huoltoa kuten kaikki ajoneuvot.

Esimerkiksi näistä syistä sähköbussi on ekologinen valinta lähinnä paperilla.

Ihmiset arvostavat kulkemisissaan eniten joustavuutta sekä nopeutta. Tosiasiassa Turun seudulla bussilla kulkeminen on vaivalloista – etenkin, jos pitää siirtyä kaupungin toiselta laidalle vastakkaiselle laidalle päivittäin. Autolla matkan voi taittaa 10–15 minuutissa, bussilla matkaan saattaa mennä vaihtoineen tunnin verran. Tämä on merkittävä ero, jos esimerkiksi työpaikan ja kodin osoite on vaihtojen takana eikä kotinurkilla ole pysäkkiä.

Sähkö ei tule pistorasiasta vaan se tuotetaan usein kivihiilellä ja ydinvoimalla edelleen 2020-luvulla.

Bussilla ei oikein voi kuljettaa tavaroita eikä reitiltä poiketa. Aikataulut voivat heitellä. Kertalippujen ja kuukausikorttien hinnat ovat aina nousussa, vähemmän kuluttavista ajokeista huolimatta. Vastaavasti kuljettajien palkat eivät nouse, vaikka lipun hinta kohoaa vuosi vuodelta.

Julkinen liikenne ei voi kilpailla omaa autoa vastaan. Suurimmalla osalla kansalaisista on kuitenkin ajokortti ja monilla auto tai useampi. Siksi on epätodennäköistä, että autonomistaja siirtyisi linja-auton kyytiin, vaikka kulkeminen olisi veloituksetonta, sillä auton vakuutusmaksuista tai veroista ei saa alennusta, vaikka auto seisoo pihassa käyttämättä.

Lisäksi autoilijat tuottivat yhteiskunnalle verovaroja lähes 900 miljoonaa euroa eli 900 000 000 euron edestä vuonna 2019 valtiovarainministeriön mukaan.

Oman auton käytön tuomaa vapautta tai joustavuutta ei toistaiseksi voi korvata mikään muu liikkumismuoto. Totta kai ajokortittomat ja voimakkaasti ideologiset ihmiset vastustavat autoilua, mutta kyllä heillekin oman auton kyyti useimmiten kelpaa sateella, pakkasilla tai tavaroita taikka muita ihmisiä kuljetettaessa. Kumma juttu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tomi Aunio

VTM