Hyvältä näyttänyt kesä on muuttumassa talven kaltaiseksi koronarajoitusten osalta. Pietarin kisaturistien mukana on tullut hurja määrä tartuntoja Suomeen ja suurin osa tartunnoista on helposti tarttuvaa deltavarianttia.

Testaamatta jäi rajalla 800 ihmistä ja karanteeneja ei ole noudatettu.

Rajatestaus vapaa-ajan matkailijoille ei ole julkisen terveydenhuollon tehtävä ensinkään. Kymsotea on turha syyttää testauskapasiteetin vähyydestä rajalla, mutta esimakua tilanne kyllä antaa meille kaikille tulevasta soteuudistuksesta.

Kun julkisen terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä, yksityistä ei voida jatkossa käyttää ideologisista syistä.

Kun julkisen terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä, yksityistä ei voida jatkossa käyttää ideologisista syistä.

Sote-uudistuksessa yksityistä terveydenhuoltoa ollaan karsimassa kovalla kädellä tai sen käyttö tehdään mahdottomaksi ilman vakuutusta tai työterveydenhuoltoa. Toimivia käytäntöjä halutaan purkaa ja samalla varmistua siitä, että yksikään uudistuksen tavoitteista: saatavuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus, ei lopulta toteudu.

Tärkeintä tuntuisi nyt olevan, että suomalaisille tuotetaan vasemmistohallituksen ideologian pohjalta sosiaali- ja terveydenhuoltoa periaatteella sama kurjuus kaikille.

Kalle Vauranoja

Yrittäjä vuodesta 1986