Tuhannet nuoret ovat taas aloittamassa varusmiespalveluksen, joukossa oma poikani. Isänmaan ja elämäntapamme puolustaminen ulkoisilta uhilta on tietysti asian varsinainen ydin.

Järjestelmää ajatellaan, puolustetaan ja vastustetaan yleensä vain militaariselta kantilta. Uskon kuitenkin, että systeemi on yhtä tärkeä myös meidän sisäiselle demokratiallemme, siviiliyhteiskunnallemme ja yksilölle.

Itse harkitsin aikanani siviilipalvelusta, jossa olisi ollut mahdollista tehdä arvokasta työtä myös aseettomana. Ajatteluni oli silloin hyvin pasifistinen ja on kyllä vieläkin – joskin myös inhorealistinen.

Jostain syystä päädyin kuitenkin asepalvelukseen. Erikoista kyllä, viihdyin hyvin. Mitään erityisiä viboja ei syntynyt varsinaisesta armeijatoiminnasta: ampumisista, sotaharjoitteluista ynnä muusta. Hyvät muistot ja viihtyminen syntyi yhteisöllisyydestä, joka oli minun juttuni jo siviilissäkin.

Näen yleisen asevelvollisuuden arvon erittäin suuresti yhteisöllisyydessä, maan sisäisten uhkien torjunnassa sekä tasavertaisen, yhtenäisen ja suvaitsevaisen yhteiskunnan puolustamisessa.

Ensinnäkin tasavertaisuus toteutuu armeijassa niin hyvin kuin se ylipäätään on mahdollista missään. Kaikki lähtevät samalta viivalta. Siviililähtökohdista ei ole juuri hyötyä eikä haittaa.

Armeijassa on pakko tehdä yhteistyötä aivan eri tavalla ajattelevien ja eri lähtökohdista olevien ihmisten kanssa. Tämä ei toteudu siviilissä. Itselleni tämä oli hyvin tajuntaa avartava tilanne ja vaikutti pysyvästi ajatteluuni.

Ihmiset, joiden kanssa tiemme eivät olisi koskaan taustojemme vuoksi kohdanneet siviilissä, tulivat hyvin läheisiksi ja joku on vieläkin.

Armeija veti ulos kuplasta ja teki suvaitsevamman ihmisen. Ennakkoluuloja lähti paljon.

Uskon myös, että yleinen asevelvollisuus suojelee demokratiaamme ja elämäntapaamme sisäisiltä uhilta. On hyvä asia, että Suomessa ei ole palkka-armeijaa, joka olisi tietyn tyyppisten ihmisten laitos.

Maissa, joissa on siirrytty vapaaehtoiseen palvelukseen, armeijaan hakeutuu yllättäen hyvin militanttia väkeä. Näin on käynyt esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Mielestäni on hyvä, että armeija säilyy koko kansan juttuna, eikä sitä anneta ääriporukoiden käsiin.

Koko kansan armeija koostuu kaikenlaisista ihmisistä ja silloin se myös puolustaa kaikenlaisia ihmisiä. Niitäkin, jotka eivät halua mennä armeijaan.

Yhtenäisyys on pienen kansakunnan voimavara, ja yleinen asevelvollisuus tukee tätä oikein hyvin.

On erittäin hyvä, että myös naisille on suotu mahdollisuus asepalvelukseen. En näe syytä, miksi kutsunnat eivät voisi lähteä myös naisille, vaikka se palvelus sitten olisikin vapaaehtoista.

On jotenkin erikoista, että kun on kyse näin merkittävästä instituutiosta, se on täysin miesten hallinnassa. Naiset saisivat palveluksesta samat hyödyt kuin miehetkin. Systeemi vahvistaisi tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä.

Paljon resursseja jää nyt käyttämättä.

Uskon vahvasti, että varusmiespalvelus on enemmän hyväksi kuin haitaksi yksilölle. Armeija-aika auttaa ottamaan etäisyyttä vanhaan elämäntapaan ja antaa hengähdysaikaa siviilielämältä.

Ennen varusmiespalvelusta omat kuviot olivat rajoittuneet tiukasti omaan yhteisöön. Kuplasta ei tultu ulos, eikä sisälle päästetty muita. Kuplan sisällä oli säännöt, joiden mukaan piti elää, eivätkä muut vaihtoehdot edes tulleet mieleen.

Armeija-aika auttoi pääsemään elämäntavasta, joka olisi ollut pidemmän päälle aika kestämätön.

Uskon, että varusmiespalvelus katkaisee monen kohdalla esimerkiksi syrjäytyneisyyttä, päihde- ja muita ongelmia sekä haitallisia elämäntapoja. Itseluottamus nousee, kun huomaa pystyvänsä samaan kuin muutkin. Tällä on merkitystä sitten, kun palataan siviilielämään.

Toivotan onnea poikani ja muut palveluksen aloittavat. Ottakaa siitä kaikki irti.

Juha Mäkelä