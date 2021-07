Turussa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten huonosti vanhoja, historiallisesti tärkeitä puutaloja on kohdeltu. Katukuvassa on useita ränsistyneitä ja lahoamaan jätettyä entisiä puukäsityön taidonnäytteitä. Talot on vain jätetty odottamaan joko tulitikkua tai vajoamista.

Turun kaupungin vastuu rakennuksista on loppunut, kun ne on kaupattu julkisella kilpailulla yksityisille kiinteistösijoittajille. Vaihtelevalla menestyksellä nämä kiinteistösijoittajat ovat onnistuneet tehtävässään.

Törkein näistä rahanhimoisista hankinnoista sijaitsee Linnankadulla Turun linnan läheisyydessä.

Talot on vain jätetty odottamaan joko tulitikkua tai vajoamista.

Nyt odotamme jännityksellä, miten käy yhdelle Turun sisääntuloväylän näyttävälle puutalokokonaisuudelle Uudenmaankadulla.

Turun on otettava vakavasti tämä kansallisaarteidemme omistus. On perustettava erillinen suojeluohjelma ja säätiö.

On kehitettävä tapoja, joilla kiinteistösijoittajat sitoutuvat rakennusten säilyttämiseen. Nyt ne ovat kiinnostuneita vain maasta niiden alla.

Pirjo Rinne (vas)