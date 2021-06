Turun kaupungin lastensuojelun palkkaus on ollut esillä Turun Sanomissa viime aikoina (esimerkiksi TS 31.5.). Nyt kun Turkuun on valittu uudet kuntapäättäjät, on hyvä hetki pysähtyä arvioimaan, miten Turussa halutaan panostaa lapsiperheisiin ja laadukkaaseen työhön lastensuojelussa.

Työn vaativuutta vastaava palkka on pieni sijoitus siihen, että asiantuntijat saadaan sitoutumaan. Lasten tulevaisuuteen se on suuri sijoitus.

Talentian palkkasuositus sosiaalityöntekijälle vaativiin tehtäviin – kuten lastensuojelun tehtävät kiistatta ovat – on 4300 euroa.

Turun kaupunki on pitkällä takamatkalla suositukseen tai edes lähikuntien palkkatasoon nähden.

Turun kaupunki on käyttänyt esimerkiksi sijaishuollossa sitouttamis-kannustinpalkkiota viime vuoden loppuun asti. Kun palkkausta ei pysyvästi korjattu ja palkkion maksaminen päättyi, toimi tämä pyöröovena sille, että lähes puolet työntekijöistä vaihtoi tehtäviä.

Kun palkkausta ei pysyvästi korjattu ja palkkion maksaminen päättyi, toimi tämä pyöröovena sille, että lähes puolet työntekijöistä vaihtoi tehtäviä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Palkkiossa ei ollut kyse suuresta rahasta, mutta sillä oli ratkaiseva merkitys työhön sitoutumisen kannalta.

Turun on aika toimia ennen kuin lastensuojelu on täydessä kriisissä. Ratkaisun avaimet ovat nyt päättäjien käsissä: työn vaativuutta vastaava palkka, asiakasmäärien rajaaminen, riittävät resurssit, työturvallisuudesta huolehtiminen ja ammattitaitoinen johtaminen.

Päättäjien on aika ottaa ratkaisut käyttöön.

Jenni Karsio

Puheenjohtaja, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry