Turun Sanomien toimittaja Esko Pihkala kirjoitti kattavan artikkelin Turun lastensuojelun tilanteesta (TS 31.5.). Muun muassa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden matala palkka on lisännyt rekrytointiongelmia, joiden keskellä myös hyvää tarkoittava, niin kutsuttu Hackneyn malli on lisännyt työn kuormittavuutta. Sillä on ollut vaikutuksia työntekijöiden jaksamiseen, vaihtuvuuteen ja ennen kaikkea lastensuojelutyön laatuun.

Turun henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen totesi samaisessa artikkelissa, ettei lehtien palstoilla kirjoittelu ole rakentavin tapa keskustella asiasta. Tästä huolimatta Turun lastensuojelun sosiaalityöntekijät kirjoittivat lehteen vastauksen (TS mielipiteet 16.6.).

Vastaustekstissään lastensuojelun sosiaalityöntekijät ilmaisivat, että sosiaalityöntekijöiden matalapalkkaisuus vaikuttaa lastensuojelutyön vetovoimaisuuteen ja työntekijöiden sitoutumishalukkuuteen.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudella on käytännössä lastensuojelutyön laatua heikentävä vaikutus.

Ulostulo oli rohkea veto lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä. Kirjoitus antoi uskoa ja toivoa meille vanhemmille – olette lasten ja heidän perheidensä asialla!

Lastensuojelun rakenteellisista ongelmista kärsivät lastensuojelun asiakkaana olevat perheet. Järjestelmän ongelmat vaikeuttavat entisestään perheen tilannetta – ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista apua on vaikea saada.

Kriisiytyneessä lastensuojelun tilanteessa työntekijöiden vaihtuvuus vaikuttaa monella tavalla. Lastensuojelujärjestelmä nykyisine, hyvää tarkoittavine systeemisine malleineen jää irralliseksi, mikäli järjestelmässä itsessään olevia ongelmia ei ratkaista.

Lastensuojelun systeeminen malli edellyttää pysyviä sosiaalityöntekijöitä. Turvallisuus ja luottamuksellisuus voi rakentua vain riittävän pitkäkestoisessa ammattilainen-asiakassuhteessa.

Tämä ei toki ole uusi asia, sillä julkisuudessa asiasta on puhuttu vuosikymmeniä.

Talentian sopimusasiantuntija Tiia Oksanen kirjoitti myös oman mielipiteensä (TS mielipiteet 16.6.) työntekijöiden vaihtuvuudesta. Oksanen suuntasi viestinsä päättävän virkkeen päätöksentekijöille.

Niin ikään me kokemuskumppanit penäämme kuntavaalien myötä päivittyneen päättävän elimen perään, koska poliittisten päättäjien tahdolla on väliä rakenteellisten ongelmien ratkaisuissa. Ratkaisuissa, joilla on merkittäviä vaikutuksia pienen ihmisen arkeen ja elämään.

Lastensuojelujärjestelmä kajoaa perheen autonomiaan lainsäädännön puitteissa. Kenen tahansa suojamuurit alkaisivat kohota, kun joku tulee intiimialueelle.

Pääsääntöisesti julkinen keskustelu painottuu lastensuojelun käytännön reunaehtoihin, ja ennen kaikkea alleviivaa niiden puutteita. Keskusteluun hukkuu sekä lapsen että vanhemman ääni, se tärkein.

Vaikuttava ja eettisesti kestävä sosiaalityö huomioi perheiden osallisuuden lastensuojeluprosessissa.

Julkinen keskustelu painottaa usein lastensuojelun asiakkaina olevien perheiden nurjaa puolta – näin myös Pihkalan artikkelissa. Siinä nostettiin esiin suuret kaupungit, joissa on enemmän päihdeongelmaisia ja enemmän sitä ja tätä ongelmaa.

Lastensuojelussa olevien perheiden nurja puoli ja esiin nousseet ongelmat kätkevät taakseen kuitenkin perheiden käytettävissä olevat voimavarat.

Lastensuojelun asiakkuudessa olevat perheet joutuvat syystä tai toisesta kamppailemaan arjessa selviytymisestä, liittyen esimerkiksi taloudellisiin ongelmiin, päihde- ja mielenterveyspulmiin ja käyttäytymiseen liittyviin haasteisiin.

Kenen tahansa elämä olisi ankeaa, jos selviytymisestä muodostuu osa normaalia elämää.

Usein on niin, että koko perhe oireilee. Oire on signaali, että jotain tarvitsisi tehdä. Joskus tarvitaan ulkopuolista apua, koska perheen keino- ja resurssivalikoimassa on syystä tai toisesta vajetta. Avun hakeminen ei ole häpeä!

Kun sosiaalityöntekijä vaihtuu useamman kerran vuoden aikana, voidaan todeta, että ei todellakaan synny turvallista ja luottamuksellista suhdetta. Jos joku muuta väittää, valehtelee.

Me vanhemmat, joilla on kokemusta lastensuojeluasiakkuudesta, olemme kouluttautuneet kokemuskumppaneiksi. Näin voimme omalta osaltamme vastata yhteisesti jaettuun ongelmaan. Voimme toimia nykyisten, lastensuojelun asiakkaina olevien vanhempien rinnalla työntekijöiden vaihtuvuudesta huolimatta.

Kokemuskumppanuus ei poista yhteiskuntamme ongelmia, mutta me voimme luoda jotain inhimillisesti merkittävää lapsiperheiden elämään lastensuojelujärjestelmän tämänhetkisistä puutteista huolimatta.

Kokemuskumppanin panos voi olla lapsen ja heidän perheidensä hyvinvoinnin kannalta pieni, mutta sitäkin merkittävämpi.

Lastensuojelun kokemuskumppanit:

Minna Aittala, Tanja Haapasalo, Veera Mäki, Kirsi Mäkinen, Susanna Salin, Jaana Aaltonen, Taija Leivo, Liisa Lindberg, Kaisa Oksanen, Jenna Kakko ja Sanna Saarto