Liikkuminen perustuu tänä päivänä individualismiin eli yksilökeskeisyyteen.

Suurin syy on nelikulma työ, asuminen, kauppa ja liikkuminen, joka jaksottaa ihmisen jokapäiväistä elämää. Yhteiskuntamme on kuitenkin unohtanut meidät, jotka olemme työvoiman ulkopuolella ja asumme kaukana taajamista. Kauppa on keskittynyt suuriin yksiköihin ja joukkoliikenne on supistunut.

Nyt ne yksilöt, joilla on mahdollisuus siirtyä paikasta A paikkaan B, ajattelevat tilannetta yksilökeskeisesti – ei siten, miltä se muista tuntuu.

Ongelmaa ei tunnista lainkaan niin sanotuilla suurilla kaupunkiseuduilla, sillä siellä on kauppa ja joukkoliikenne lähellä. Syrjäseuduilta on lähtenyt kauppa keskustataajamiin ostovoiman perässä, eikä se vanha sanonta kaupan kannattavuudesta pidä enää paikkaansa kaikkialla.

Syrjäseuduilta on joukkoliikenne supistunut, koska alueelta ei ole kannattavaa ylläpitää joukkoliikennettä. Käyttäjiä varmaan olisi, mutta ei kannattavasti. Eikä työmatkaliikennettä tarvita, koska työajat ovat muuttuneet – ja individualismin kannalta yksin on paljon mukavampi kulkea.

Tässä pieni, mutta selkeä esimerkki siitä, millainen on yhteiskuntamme individualismi, joka on sosiaalisen elämän vastakohta. Tämä suuntaus on jatkunut, ja sen estäminen tai jarruttaminen vaati isoja muutoksia.

Tällainen yksilökeskeisyys alkoi syntyä 70-luvulla. Tällöin muodostui maahamme keskiluokka, niin sanottu valkokaulusköyhälistö. Tämä väki erottautui tavallisesta työväenluokasta myös kauppakäyttäytymisessä ja työmatkakäyttäytymisessä. Ei käytetty oman kulmakunnankauppaa tai syrjäkylältä kulkevaa joukkoliikennettä.

Valikoimat löytyi työmatkalla marketista, eikä tarvinnut odotella joukkoliikennettä.

Näin jäi sinne syrjäseuduille asustelemaan ilman palveluita niin vanhukset, vammaiset kuin myös ne, jotka elivät muiden palveluiden varassa.

On valitettavaa, ettei yksilökeskeisyydestä puhuta yhteiskunnassamme enempää.

Pertti Pokki (sd)

Sdp:n Varsinais-Suomen piirin varapuheenjohtaja