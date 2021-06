Loistavasti alkuun lähtenyt jalkapalloturnee ei kantanut enää hedelmää myöhemmissä otteluissa. Kun siirryttiin jalkapallon yhdestä emämaasta itäisen Euroopan viheriöille, olikin pallon hallussapito jo kateissa.

Se tässä tuntuu vähän ihmeelliseltä, että suomalaiset futarit, jotka aivan valtaosin pelaavat Keski- ja Etelä-Euroopan viheriöillä, kadottavat sieltä saadut opit pelatessaan Suomen maajoukkueessa. Mistä johtuu tämä oppien menetys?

Tämä kävi selvästi ilmi jo Tanskaa vastaan pelatussa ottelussa. Suomalaiset puolustivat omaa reviiriään mallikkaasti.

Kun viimein onnistuttiin viemään pallo Tanskan alueelle, saatiin yksi pusku aikaan, ja se olikin siinä.

Kun alettiin pelaamaan itäistä karhua vastaan, oltiin taasen puolustusasemissa. Suomen joukkue ei juurikaan saanut palloa omalta kenttäpuoliskoltaan ulos, mutta puolusti voimakkaasti. Oli niillä yksi yritys ja puskua tutkittiin oikein olan takaa.

Kun siirryttiin jalkapallon yhdestä emämaasta itäisen Euroopan viheriöille, olikin pallon hallussapito jo kateissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mutta miksi on niin, että Suomen pitää pääasiassa puolustaa omaa maaliaan pelin aikana? Mikseivät nämä Suomen huippufutarit, jotka ovat pääasiassa Euroopan eliitti- huippujoukkueiden futareita, saa samaa uhkaa vastustajien maalille?

Tämä on se kysymys, mikä ainakin minua ihmetyttää. Sama jatkui Suomen pelissä Belgiaa vastaan. Sen surullinen lopputulos on meidän kaikkien tiedossa. Nämäkin Belgian pelaajat on koottu eri puolilla Eurooppaa pelaavista futareista.

Nyt koittaa futareillekin kesäloma, jonka he todella ovat ansainneet.

Hyvää juhannusta lukijoille!

Rauno Jokiniemi

merikapteeni

Noormarkku