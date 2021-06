Poikani syntyi 23 vuotta sitten toivottuna lapsena. Jo odotusaikana huomasin odottavani vauhdikasta ja energistä lasta.

Totuin eläväiseen ja koko ajan touhuavaan lapseen niin, että en missään vaiheessa aavistellut mitään huolestuttavaa. Poika oli nopea oppimaan eikä koulunkäynti tuottanut mitään vaikeuksia.

Murrosiässä kavereiksi valikoitui samanlaisia vauhtiveikkoja ja iltaisin oli haastetta saada poika ihmisten ajoissa kotiin. En huomannut enkä epäillyt mitään erikoista.

Lukion ensimmäinen vuosi sujui vielä aika hyvin. Tyttöystävä oli kuvioissa mukana, mutta vähitellen alkoi tulla outoja piirteitä esiin. Puhelinnumeroon ei enää vastattu, yölliset retket pidentyivät, kunnes vähän väliä tuli tilanteita, jolloin poikaa ei näkynyt muutamaan päivään. Selitykset olivat hataria. Lukio ei jaksanut enää kiinnostaa.

Äidin huoli kasvoi, mutta minkäs teet? 18 vuotta täyttänyt on lain mukaan aikuinen. Edes poliisiasemalta ei saanut vastausta, onko poikani siellä mahdollisesti pidätettynä, kun hän oli ollut kateissa useita päiviä. Heillä ei ollut lupaa siihen, koska poikani oli ”aikuinen”.

Näin pikkuhiljaa valkeni se, että huonon seuran mukana oli tullut myös huono elämä. Kannabiksella oli aloitettu ja haettu rauhaa levottomalle mielelle. Joku oli houkutellut kokeilemaan amfetamiinia ja siihenhän sitä olikin sitten helppo rakastua.

Tässä vaiheessa vuosia on kulunut ja rikosrekisteriä kertynyt. Toinen vankilatuomio on jo päällä eikä loppua näy. Olemme pojan kanssa yhtä mieltä siitä, että diagnosoimaton adhd on pääasiassa tämän päättömän menon takana.

Kouluaikana kukaan ei koskaan ehdottanut, että tällainen asia kannattaisi poikani kohdalla tutkia. Nyt olemme yrittäneet saada adhd-asiaa eteenpäin vankilatuomion aikana, mutta täysin toivottomalta tuntuu. Ei ole resursseja, ei aikoja. Jonot ovat pitkät ja kuukausia toinen toisensa perään kuluu.

Poikani on lukenut sellaisia adhd-alan kirjoja, joita on vankilassa käsiinsä saanut ja on yhä vakuuttuneempi asiasta. Olemme toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot neuvolasta ja alakouluajoista lähtien vankilan sairaanhoidosta päättävälle tahoille, mutta asia vain jumittaa.

Tiedän, että vankilassa on suunnaton joukko samasta häiriöstä kärsiviä eivätkä hekään saa apua. Kun nämä levottomat, itseltäänkin kateissa olevat adhd-häiriöiset vapautuvat, ei mikään ole useinkaan muuttunut ja sama meno alkaa uudestaan.

Vankilavuorokaudet maksavat meille veronmaksajille paljon ja tuntuu kaikilta osin väärältä, että hoidellaan vain seurauksia, mutta ei syytä kaiken takana. Mahdollistamalla tutkimus ja hoito adhd-häiriöiselle voitaisiin saada nuori ihminen kuntoon ja oikealle polulle tekemään oikeanlaisia valintoja.

Niin kauan kuin adhd-diagnosointi on näin pienellä huomiolla vankien kohdalla, meidän on melkeinpä turha toivoa monenkaan kohdalla elämänmuutosta yhteiskunnan parhaaksi. Siinä pelissä on vain häviäjiä: nuori itse, hänen perheensä ja myös yhteiskunta, joka joutuu ottamaan taloudellisen taakan kantaakseen adhd-häiriöstä kärsivien nuorten miesten aiheuttamien suurten vahinkojen maksamisessa.

Kuka auttaa?