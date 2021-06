Olen viime aikoina huolestuneena lukenut lehdestä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmista (TS 22.5). Potilaan näkökulmasta suunnitelmat ovat pöyristyttäviä. Niihin kuuluu muun muassa leikkaustoiminnan keskeyttäminen Turunmaan sairaalassa ja leikkausten siirtäminen Saloon ja kantasairaalaan.

Sairaalajohtaja Virolainen kertoo, että muutosten tavoitteena on sujuvoittaa potilaiden hoitoa. Mikäli suunnitellut muutokset olisivat todellisuutta, otettaisiin kuitenkin suuria askeleita taaksepäin ja ne huonontaisivat merkittävästi turkulaisten sekä lähikuntalaisten sairaanhoitopalveluita.

Todellisuutta olisi, että jokaisen potilaan tulisi järjestää oma kuljetus Saloon ja takaisin kotipaikkakunnalleen. Tämä tarkoittaisi lisäksi, että kuskin tulisi jäädä Saloon odottamaan sitä, että potilas on valmis lähtemään sairaalasta kotiin. Mahdollista on sekin, että kotiinlähtö siirtyy seuraavalle päivälle.

Kun on kyse suunnitelmasta siirtää muun muassa silmäleikkaukset Saloon, pitää muistaa, että tämä koskee yleensä kaikkein iäkkäämpää potilasryhmää. Tämä on mielestäni sairaanhoitopiiriltä kerrassaan häpeällistä tulevaisuuden suunnittelua.

Minulla on omakohtaisia kokemuksia Turunmaan sairaalan päiväkirurgisesta leikkauksesta. Potilaan näkökulmasta mikään ei olisi voinut toimia paremmin. Sairaalalla on erittäin hyvä sijainti, ilmapiiri on sympaattinen ja potilaan hoito ensiluokkaista.

Osaava ja ystävällinen henkilökunta hoitaa potilaita yksilöinä ja suurella kunnioituksella. Sairaalan erityispiirteisiin kuuluu täysin kaksikielinen hoitohenkilöstö.

Koko sairaala on lisäksi saanut virallisen laaduntunnustuksen, joten ei ole mikään ihme, että potilaan hoito on sujuvaa ja laadukasta. Turunmaan sairaala on osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä, ja sen palveluita voi käyttää kuka tahansa.

Hyvät päättäjät! Potilaat haluavat myös tulevaisuudessa vaihtoehtoja suurille sairaalalaitoksille. Koska sairaalan sijainti on potilaan näkökulmasta erittäin tärkeässä asemassa, sen pitäisi olla perusta sujuvalle hoidolle. Turku on ylivoimaisesti suurin kaupunki Varsinais-Suomessa, jolloin sairaanhoitopalvelut tulisi myös keskittää tänne.

Käy sääliksi myös ruotsinkielisiä potilaita, joille väärinymmärrykset ja lisääntynyt riski hoitovahinkoihin ovat tätä päivää muissa yksiköissä paitsi Turunmaan sairaalassa. Vaimoni kävi siellä hiljattain kaihileikkauksessa, joka hoitui esimerkillisesti.

Miten ihmeessä on ajateltu, että Saloon saataisiin riittävä määrä työntekijöitä, jotka voivat turvata sairaanhoitopiirin perusarvon ja taata palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä?

Hän sai puhua ruotsia kaikkien häntä hoitaneiden henkilöiden kanssa. Tämä on suuri turvallisuustekijä, kun hoitoon ei liity potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä ymmärtämisvaikeutta.

Silmäleikkauksessa potilas on koko ajan hereillä ja hänen pitää tarkkaan noudattaa ohjeita toimenpiteen aikana. On siis välttämätöntä, että hoitohenkilökunta osaa sujuvasti ruotsia.

Luin lehdestä (TS 9.6) , että Turussa on vakava ja todellinen työntekijäpula, jonka seurauksena on jouduttu vähentämään jo peräti 50 potilaspaikkaa. Tilanteen pelätään jatkuvan vielä vuoden loppuun asti. Miten ihmeessä on ajateltu, että Saloon saataisi riittävä määrä sellaisia työntekijöitä, jotka voivat turvata sairaanhoitopiirin perusarvon ja taata palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä?

Olen vuosien varrella myös seurannut Turunmaan sairaalan suunniteltua laajennushanketta, jota yksityinen säätiö olisi valmis kustantamaan.

Onko sairaanhoitopiirillä todella niin hyvä taloudellinen tilanne, että ilmainen uudisrakennus keskeisellä sijainnilla ei kiinnosta? Sairaanhoitopiirille koituisi monien miljoonien säästö sen sijaan, että veronmaksajien rahoja käytetään rakentamalla uusi sairaalarakennus Saloon.

Turunmaan sairaala on kuuluisan arkkitehdin Erik Bryggmanin käsialaa. Siihen liitetty uudisrakennus olisi sairaanhoitopiirille todella mielenkiintoinen kokonaisuus keskelle Turkua. Uudisrakennukseen saisi tarkoituksenomaiset tilat vaativammalle sairaanhoidolle, jolloin sairaala voisi tarjota nykyisiä sairaanhoitopalvelujaan jatkossakin.

Omalla työurallani olen saanut tutustunut moneen erilaiseen työyhteisöön ja olen oppinut, että hyvin toimivaa työyhteisöä ei kannata koskaan hajottaa. Tämä on monien vuosien tulos eikä mikään itsestäänselvyys. Sen sijaan pitäisi keskittyä esimerkiksi sairaaloihin ja osastoihin, joilla ei vielä ole ulkoista laaduntunnustusta, ja kehittää niitä!

Hyvät turkulaiset: ilmaiskaa nyt mielipiteenne sairaanhoitopiirin tulevaisuuden suunnitelmista. Toivon, että päättäjät aidosti kuuntelevat potilaidenkin mielipiteitä päätöksenteossa ja kehittävät sairaanhoitoa parempaan eikä huonompaan suuntaan.

Voin vakuuttaa, että en ole yksin mielipiteissäni. Laajassa tuttavaverkostossani ollaan täysin tyrmistyneitä sairaanhoitopiirin nykysuunnitelmista. Eläköön ainutlaatuinen Turunmaan sairaala, teillä potilas tuntee olevansa hyvissä käsissä!

Huolestunut turkulainen