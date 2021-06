Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen kokouksessaan 14.6. Turun Satama Oy:n Ferry Terminal -hankkeen rahoitusjärjestelyineen. Vastuu tästä hankkeesta ja sataman tulevasta toiminnasta on kuitenkin Turun Satama Oy:n hallituksella ja toimitusjohtajalla.

Suurimmat hankkeen riskit liittyvät talouteen, ympäristöön ja varsinaiseen satamatoimintaan.

Hankkeen rahoitusjärjestelyiksi hyväksyttiin enintään 172 miljoonaa euroa siten, että satama rahoittaa hanketta rakennusaikana 47 miljoonalla eurolla kassavaroilla ja tulorahoituksella sekä 125 miljoonan euron 15 vuoden antolainalla.

Turun Satama Oy:n tilinpäätöksestä 2020 selviää, että kassavaroja on noin 18 miljoonaa euroa ja entistä velkaa yli 50 miljoonaa euroa. Sataman velkataakka kasvaa noin 200 miljoonaan euroon ja tämä pitäisi sitten hoitaa reilun 20 miljoonan euron liikevaihdolla. Melkoinen haaste yritykselle.

Lisää tuskaa vastuullisille tuo epävarmuus hankkeen kustannusarviossa ja sataman tulojen arvioinnissa. Kustannusarviota voivat merkittävästi kasvattaa hankalat pohjasuhteet, sillä alue on epämääräisillä massoilla täytettyä merialuetta ja kova pohja on monin paikoin syvällä. Savikerrokset ovat paksuja ja lisätäytöt aiheuttavat alueella jatkuvaa huolta painumista.

Oman lisänsä kustannuksiin tuovat mahdolliset raidemuutokset ja rakennusalueella jatkuvan satamaliikenteen aiheuttamat keskeytykset eli töiden tekeminen suljetulla sataman liikennealueella jokapäiväistä laivaliikennettä haittaamatta.

Hankkeen tulorahoituksen riskit liittyvät muun muassa matkustaja- ja rahtialusliikenteen jatkuvuuteen, matkustaja- ja rahtimäärien toteutumiseen sekä tonttien ja rakennusoikeuksien myynnistä saataviin tuloihin. Kukaan ei varmuudella voi sanoa, mikä on koronan vaikutus matkailuintoon laivoilla.

Ihmetystä herättää myös se, että laivayhtiöt eivät ole sitoutuneet liikenteen ylläpitoon pitkäaikaisesti.

Lisäksi Naantalin liikenteeseen tulevat uudet lautat syövät osan Turun potentiaalisesta rahti- ja matkustajaliikenteestä. Ihmetystä herättää myös se, että laivayhtiöt eivät ole sitoutuneet liikenteen ylläpitoon pitkäaikaisesti.

Satama ei omista toiminta-alueitaan, joten asuntorakentamiseen mahdollisesti myytävät tontit eivät sataman rahoitustilannetta paranna.

Ympäristöriskit ovat monitahoisia. Asuminen ja satamatoiminta haittaavat toisiaan. Alueen kaavoitus ei ole vielä valmis. Satama tuo melua, liikennettä ja päästöjä. Asukkaat kaipaavat rauhaa.

Mikä on näiden tekijöiden vaikutus kaavoitukseen ja ympäristölupaan? Laivaväylän kapeus ja jatkuva ruoppaustarve on jo kaikkien tiedossa. Liejuisaa ruoppausjätettä ei enää saa dumpata mereen. Ei riitä, että vain 10 vuoden tarvetta varten on massojen sijoituspaikka tiedossa. Aurajoki ja potkurivirrat pitävät yllä ruoppaustarvetta jatkossakin.

Nykyiset matkustajaterminaalit toimivat vielä varsin laadukkaasti. Muutospaineet ovat tulleet Turun linnan ympäristön tulevaisuuden suunnitelmista, ei siis sataman kehittämisestä.

Ehdotukseni on, että Turun tulisi nyt pidättäytyä uuden terminaalin rakentamisesta ja jatkaa 5–10 vuotta nykyisellä paikalla. Otetaan siis aikalisä ja tehdään tarvittavat selvitykset seudullisen hyvän ja tehokkaan sataman turvaamiseksi.

Matti J. Niemi

Diplomi-insinööri (eläkkeellä)

Aiempi Helsingin satamalaitoksen suunnittelupäällikkö ja Turun Sataman tekninen johtaja