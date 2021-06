Korona on vaatinut suuria ponnistuksia Turun terveydenhuollolta ja ruuhkauttanut jo ennestään ruuhkaisen terveysasemien puhelinpalvelun. Tilannetta pahentaa tällä hetkellä vielä kesälomakausi ja käynnissä olevat koronarokotukset.

Olemme saaneet Turun Sanomistakin lukea työntekijäpulasta. Sairaalan osastoja on suljettu hoitaja- ja lääkäripulan vuoksi. Työpaikkoja ei saada täytettyä kotihoidossa.

Turun kaupungin asukkaiden, hallinnon ja uusien kuntapäättäjien olisi syytä herätä. Palkkaus ja työolot on saatava lähikuntien tasolle tai muuten työntekijöitä on kohta entistä vähemmän. Terveydenhuollossa on korona-aikana joustettu ja venytty.

On siirrytty tekemään uudenlaisia työtehtäviä ja tehty ylitöinä koronatöitä. Samalla on myös toteutettu uudistuksia. Työntekijät ovat väsyneitä.

Kiitoksena on sähköpostiviesti toimialajohtajalta. Siinä luvataan kaikkien saavan pitää kesälomansa tänä kesänä. Olemmehan sen ansainneet.

Ihmiset jättivät koronan alkaessa hoitamatta pienempiä vaivojaan ja vuosikontrollejaan. Ikäihmiset vetäytyivät koteihinsa, ja kaikki sosiaalinen ja liikunnallinen ryhmätoiminta ajettiin alas. Tämä on heikentänyt suuren joukon psyykkistä ja fyysistä kuntoa.

Koronaa ei voi jatkuvasti enää syyttää.

Tämän ajan hedelmiä aletaan vähitellen nyt korjata, kun tämä joukko kärsii muun muassa kaatumisista ja mielenterveysongelmista.

Tällä hetkellä terveysasemien yhteinen ajanvaraus on niin ruuhkautunut, ettei aina pääse edes takaisinsoittojonoon. Takaisinsoittojonoon päästessäkin takaisinsoitto tulee vasta kolmen tai neljän päivän kuluessa.

Tilanne ei ole millään mittarilla hoitotakuun mukainen. Nyt kun Turussakin on siirrytty pandemian perustasolle, koronaa ei voi jatkuvasti enää syyttää.

Päivittäin kuulen potilailtani, kuinka apua vaivoihin ei saa. Itkevien vanhusten lohduttamisesta on tullut arkipäivää. He eivät useinkaan viitsi edes soittaa terveyskeskukseen, koska ”ei sieltä kuitenkaan saa apua”. Ne, joilla on varaa, menevät yksityiselle.

Miten Turun kaupunki aikoo selvitä tästä tilanteesta? Onko terveyspalveluissa, liikuntapalveluissa ja kuntoutuspalveluissa tehty koronan exit-suunnitelmia, joissa vastaanottotoimintaa, ryhmätoimintaa ja neuvontaa lisätään? Entä mielenterveyspalvelut?

Huolestunut