Tuomo Hirvonen kirjoitti 21.6. Turun Sanomien mielipiteissä otsikolla ”Maanpuolustus on muutakin kuin ilmataisteluja”. Olisi tärkeää, että näkisimme kirjoituksen pääviestit.

Pienen valtion ei pidä ottaa mallia suurvallan asevoimista, kirjoittaa Hirvonen. Hän tähdentää, että ”hävittäjäkauppojen kylkiäisenä maamme saattaa joutua osaksi suurvaltojen vastakkainasettelua ja yhdeksi tekijäksi sen uhka- ja pelotejärjestelmistä”.

Todellakin valtaosa maapallon pienistä noin 180 maasta – demokratiamaat vastahakoisesti, diktatuurit ilmeisesti halukkaina – ovat suurvaltojen valtapolitiikan punomassa verkossa. Ei ole syntynyt riittävän voimakasta poliittista vastavoimaa sanoutua irti yhä kalliimmasta asevarustelusta suurvaltojen ehdoilla.

Keskusteluun HX-hävittäjähankinnasta ei Suomessa haluta ja uskalleta ryhtyä. Hirvosen sanoin ”suomalainen käsitys maanpuolustuksesta kumpuaa talvi- ja jatkosodista”.

Nykyinen digitaalisuuden, automatiikan ja keinoälyn maailma on täysin eri kuin 80 vuotta sitten Chamberlain-Hitler -neuvottelujen aikaan. Ydinaseiden käytön uhka on tehokkaasti estänyt ja estää suurvaltojen avoimen sodan.

Sotia on toki yhä. Sen sijaan se, että aggressiivinen ydinasevalta, Venäjä, hyökkäisi EU-Suomeen talvisodan tyyliin on nykyisissä globaaleissa oloissa poissuljettu mahdollisuus. Jos se kuitenkin uhkaisi tapahtua ballistisilla ohjuksilla, hyökkäystä ei HX-hävittäjillä pysty mitenkään torjumaan. Tarvitaan globaalia liennytyspolitiikkaa.

Ihmiskunnan on yhdessä pystyttävä selättämään ilmastomuutos ja luontokato tulevan 10–20 vuoden sisällä. Siinä taistelussa HX-hävittäjistä on vain haittaa. Ongelmat ratkaistaan siten osaltaan myös rauhanpolitiikan toimilla ja vuoropuhelulla, mitä Suomi on tehnyt kymmeniä vuosia riisumalla (ydin)aseita ja kieltäytymällä suurvaltojen massiivisesta aseteknologian tukemisesta.

Aaro Kiuru (vihr)

Kaarina