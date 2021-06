Sanna Marinin hallitus on viikolla 51 tuomassa translain uudistamisen vuoksi perustetun Oikeus olla -kansalaisaloitteen eduskunnan käsiteltäväksi.

Uusi translaki sisältäisi itseidentifikaation, jolloin juridisen sukupuolensa voisi kuka tahansa muuttaa omalla ilmoituksella, ilman tähän asti vaadittuja tutkimuksia, diagnoosia, kehoa muokkaavia hoitoja tai “tosielämän koetta” vastakkaisen sukupuolen sosiaalisessa roolissa.

Lain halutaan koskevan myös alaikäisiä.

Julkisuudessa aloitetta ovat kannattaneet lukuisat tahot. Kuitenkin keskustelu lain konkreettisista seurauksista puuttuu kokonaan. Laki ei tällä hetkellä ota kantaa siihen, mikä on sukupuoli, vaikka sukupuolesta laissa puhutaankin.

Mihin juridinen sukupuoli nyt ja jatkossa vaikuttaa? Esimerkiksi naisten ja miesten pukuhuoneisiin ja vessoihin, urheilusarjoihin, sukupuolikiintiöihin, terveydenhoitoon, vankiloihin…

Millä perusteella biologinen mies, joka on juridisesti nainen, valitsee pukuhuoneen uimahallissa? Mihin vankilaan hänet laitetaan, jos hän tekee rikoksen? Kuuluuko hän tasa-arvolain mukaiseen naiskiintiöön? Mille koulun liikuntatunnille ja mihin suihkutiloihin alaikäiset juridisen sukupuolensa vaihtaneet lapset menevät?

Maissa, joissa itseidentifikaatio on voimassa, kuten esimerkiksi Kanadassa, Britanniassa ja Australiassa naiset ovat menettäneet omat tilansa käytännössä kokonaan. Kaikki naisten tilat – vessat, pukuhuoneet, sovituskopit – ovat nykyään unisex-tiloja.

Itseidentifikaation myötä itsensä naiseksi mieltävät miehet ovat vieneet biologisille naisille varattuja kiintiöitä, he ovat päässeet kilpailemaan naisten urheilusarjoihin ja joukkueisiin, joissa he muun muassa moukaroivat hengenvaarallisesti itseään fyysisesti heikompia kilpakumppaneitaan ja murskaavat ennätyksiä.

Naisiin kohdistuneista väkivaltarikoksista tuomitut miesvangit ovat päässeet naisvankiloihin, ja naisvankien kimppuun on hyökätty.

Jos juridisen sukupuolen vaihtaminen omalla ilmoituksella tehdään näin helpoksi ja jos juridisen sukupuolen muutos vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin kuten pelkään, kuka tahansa pahantahtoinen mies voi hiiren klikkauksella muuttaa itsensä naiseksi ja sen jälkeen kävellä naisten pukuhuoneeseen ja muihin naisten tiloihin, asettaen naiset vaaraan.

Kun vessojen ja pukuhuoneiden ovet avataan kelle tahansa miehelle, joka uskoo tai tuntee olevansa nainen, silloin ovet avataan kenelle tahansa miehelle, joka haluaa sisään. Luvassa on itsensäpaljastajien kulta-aika; vapaata paljastelua ilman seurauksia. Pelkään, ettei se jää tähän.

Britanniassa kerätty data kertoo, kuinka julkisissa uimahalleissa ja urheilukeskuksissa naisiin kohdistuneista seksuaalisista hyökkäyksistä 90 prosenttia tapahtui unisex-pukuhuoneissa. Australialaiset vapaaehtoiset puolestaan ovat keränneet No conflict they said -sivulle tarinoita itseidentifikaation vaikutuksista biologisten naisten elämään. Tarinoissa toistuvat samat teemat: turvattomuus, häirintä ja naisten omien tilojen häviäminen.

Keskustelu lain mahdollistamasta väärinkäytöstä ja potentiaalisista ongelmista on ollut olematonta, mutta sitä tarvitaan kipeästi. Transsukupuoliset ihmiset ansaitsevat kaiken tuen ja avun, mutta ei naisten turvallisuuden ja yksityisyyden kustannuksella.

Hallituksen tulee lain valmistelussa muistaa ja turvata myös naisten oikeudet koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Anna Pakkala

Turku