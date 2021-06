Turun ja Raision rajalla sijaitseva Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä on suojeltava viipymättä. Jokainen kyseisessä metsässä käynyt ihminen tunnistaa sen ainutlaatuisuuden. Kyseessä on hiljainen ja lähes luonnontilainen keidas vain lyhyen matkan päässä kahden kaupungin keskustasta.

Metsä on suojeltava, jotta tulevillakin polvilla on mahdollisuus nauttia sen rauhasta. Ennen kaikkea on kuitenkin huomioitava metsän luontoarvot. Mälikkälä-Kuninkojan kaltaiset metsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ja samalla ne toimivat hiilinieluina nyt ja tulevaisuudessa.

Nyt valitsemamme kunnanpäättäjät toimivat tulevat neljä vuotta myös äänioikeudettomien kuntalaistemme, luonnon ja eläinten, edunvalvojina. Luonnon suojelua on usein helpointa perustella ihmisen kokeman hyödyn kautta, mutta virkistysarvojen lisäksi luonnolla on tärkeä rooli yhteiskunnassamme: luonnon monimuotoisuus on elinehtomme.

Kun luonto ja eliöstö on monimuotoista, hyödymme siitä raikkaan hengitysilman, puhtaan veden ja ruoantuotannon muodossa. Elinympäristöjen tuhoutuessa luontokato altistaa meidät taas yllättävillekin seurauksille, kuten koronan kaltaisille eläinperäisille tartuntataudeille.

Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä on hyvä esimerkki paikallisesta kohteesta, joka sulkee sisäänsä korvaamattomia luontoarvoja, luonnontilaista metsää, avainbiotooppeja ja alueellamme harvinaisen hiljaisen alueen.

Ikimetsälle on haettava viipymättä luonnonsuojelumerkintää, jotta alueen luonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää myös jatkossa.

Kun arvokas luontokohde kerran menetetään, sen elvyttäminen takaisin entisenlaiseksi on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Kaikki kunnan päätökset, kuten me päättäjätkin, ovat korvattavissa ja kumottavissa ajan saatossa.

Kaupunkitilan laajentuessa ja kiihtyvän kaavoituksen keskellä vain luonnonsuojelumerkintä on riittävän vahva tapa suojella Mälikkälä-Kuninkojan luonnonarvoja.

Metsän hakemisesta luonnonsuojelualueeksi on tehty kuntalaisaloite vuonna 2018, mutta asia ei ole sen jälkeen juuri edennyt.

Raisio on perustellut kielteistä kantaansa luonnonsuojelualueeseen muun muassa kuntalaisten liikkumisen ja virkistäytymisen rajoittamisella. Rauhoitusmääräys ei kuitenkaan poissulje alueen virkistyskäyttöä, sillä liikkumisesta määrätään suojelualuetyypeittäin kohteen mukaan.

Turku taas on puoltanut alueelle perustettavaa luonnonsuojelualuetta, mutta mahdollinen haku toteutetaan kaupungin lausunnon mukaan vasta sitten, kun Satakunnantien ja Kuloistentien tielinjaukset on ratkaistu osana valmisteilla olevaa Turun yleiskaavaa 2029.

Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta on täysin kiistatonta, että metsä tulisi suojella. Tuoreiden päättäjien on kannettava vastuunsa luonnonsuojelusta ja Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä tulee hakea luonnonsuojelualueeksi seuraavan valtuustokauden aikana.

Emma Lindqvist

kaupunginvaltuutettu (vas), Raisio

Juho Pylvänäinen

opiskelija, Turku