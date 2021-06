Hiljattain mielipidekirjoituksessa moitittiin turkulaisia olan takaa. 60 vuotta Turussa asuneena olen täysin toista mieltä.

Ensimmäisessä runokirjassani ”Sirpaleita” kehun uutta kotikaupunkiani Laitilan murteella, muutin sieltä. Yritän nyt suomentaa sitä yleiskielelle.

Tulin Turkuun 50 vuotta sitten ja viihdyn hyvin. Kun kuulen, että turkulaisia moititaan ylpeiksi, kiukku nousee. Kysyn, oletko itse alkanut jutella?

Turku on mukava paikka asua. Joku asia harmittaa, muun muassa se, kun entiset pankit ovat kirpputoreja tai pubeja moni. Kulttuuri ei ole enää kehdossaan, on kasvanut ja kasvaa kaiken aikaa. Jollette usko, tulkaa katsomaan, täällä on paljon katsottavaa.

Löytyy harrastusmahdollisuuksia kehon ja mielen tarpeisiin. Kerran linja-autossa keskustasta kotiin tullessa oli niin kivaa, että ajoin miltei ohi kotipysäkin. Mukava kuski ja hilpeää porukkaa – tämä tapahtui päivällä.

Onnellista oloa kaikille turkulaisille.

Sirpa Aaltonen-Veikkolainen