Viitaten Turun Sanomissa 10.6. julkaistuun mielipidekirjoitukseen otsikolla ”Turun Lyseon koulurakennuksen peruskorjaus olisi suuri riski”.

Kaupungin tilahankkeita koskevat tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia koskevat päätökset tekee kaupunginhallitus tai -valtuusto. Turun Lyseon koulun osalta käynnissä on tarveselvitysvaihe, jossa tilapalvelujen asiantuntijat yhdessä koulun kanssa määrittelevät tilan käyttöön liittyviä tarpeita.

Koulun julkisivun tutkimus on valmistunut ja elinkaarilaskelman päivittäminen on parhaillaan käynnissä. Lyseon koulua koskeva tarveselvitys on menossa syksyllä 2021 päätöksentekoon. Vasta tarveselvityksen pohjalta tehdään tarkempia päätöksiä siitä, mikä lähestymistapa korjaamisen tai rakentamisen suhteen valitaan. Valinta ei ole yksiselitteinen.

Tiedottaminen koulun oppilaiden huoltajille tapahtuu yleensä kouluissa käytössä olevan Wilman kautta. Lyseon koulun osalta Wilma-viesti tehdyn sisäilmatutkimuksen tuloksista sekä väistötilasuunnitelmista on lähtenyt huoltajille toukokuussa 2020. Myös yhteisiä kokouksia tilapalvelujen ja koulun sekä vanhempainyhdistyksen edustajien kanssa on järjestetty ja järjestetään jatkossakin.

Joissain tiloja koskevissa muutostilanteissa tilapalvelut voi järjestää lasten huoltajille myös erillisen tiedotustilaisuuden. Tarve tilaisuudelle arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä koulun kanssa.

Tilaisuus voidaan esimerkiksi järjestää, mikäli väistötilat joudutaan sijoittamaan kauemmas koulurakennuksesta, ja se tulee merkittävästi vaikuttamaan oppilaiden koulumatkoihin.

Lyseon koulun kohdalla väistötilojen sijoittaminen koulurakennuksen läheisyyteen onnistui ja tämän myötä muutoksia koulumatkoihin ei ollut tiedossa.

Sisäilmaongelmien hallinta ja ratkaiseminen perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön kaikissa prosessin vaiheissa. Turun kaupungilla on käytössä marraskuussa 2019 hyväksytty toimintamalli, jonka mukaisesti sisäilmaongelmiin puututaan.

Sisäilmamallia päivitetään parhaillaan siitä saatujen kokemusten pohjalta, ja tavoitteena on julkaista päivitetty malli syksyn aikana kaupungin Sisäilma-sivustolla.

Turun kaupunki, tilapalvelut

Leevi Luoto, tilapalvelujohtaja

Kati Järvi, sisäilmapäällikkö