Jos nyky-Suomea pitäisi kuvata yhdellä sanalla, se olisi kaupallisuus.

Kun kirjoitan tai luen ja käytän internetissä olevaa ilmaista sanakirjaa, niin ruudulle ilmestyy koko ajan mainoksia. Jos ne poistaa, niin tilalle tulee jatkuvasti uusia. Tämä häiritsee keskittymistä, vaikka yritän olla katsomatta niitä.

Vanha kunnon paperinen sanakirja on siksi parempi. Haluaisin saada internet-liittymän, joka toimisi ilman mainoksia. Mutta se ei tässä rahan ohjaamassa maailmassa liene mahdollista.

Kaiken pitää olla myytävissä. Jopa yliopistot ovat sortuneet tähän. Perustutkimusta ei enää arvosteta niin paljon kuin soveltavaa tutkimusta. Sehän ei ole taloudellisesti kannattavaa. Pitäisi muistaa, että ilman kunnollista perustutkimusta ei synny myöskään uusia sovelluksia, esimerkiksi lääkkeitä.

Taloudellisen hyödyn tavoittelu on jo merkinnyt humanistisille aloille menetyksiä. Virkoja vähennetään. Pätevät tutkijat muuttavat niihin maihin, joissa sivistystä vielä arvostetaan. Kuitenkin sivistys on perusta sille, miten rahaa yhteiskunnassa käytetään. Talouden alan sanasto on levitetty kaikille elämänalueille, henkiset arvotkin pitää tuotteistaa.

Jos tarvitsen jotakin, niin osaan ostaa ilman mainoksia. Sitä paitsi ostamistahan pitää vähentää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suuret mainostaulut, joissa on liikkuvia kuvia ja räikeitä värejä, häiritsevät. Niitä on jo maaseudullakin. En yhtään ihmettele, jos migreeniin taipuvainen saa niistä migreenikohtauksen. Tuntuu siltä, että missään ei saa olla rauhassa.

Jos tarvitsenjotakin, niin osaan ostaa ilman mainoksia. Sitä paitsi ostamistahan pitää vähentää. Jokainen tavaran ostaminen ja matkan tekeminen tuhoaa maapalloa. Kannattaa sen tähden ostaa vain sitä, mitä todella tarvitsee.

Tässä yhteiskunnassa ihmisetkin ovat kaupan. Vanhusten, lasten, vammaisten, sairaiden ja muiden heikkojen hoito kilpailutetaan. Kuka halvimmalla hoitaa? Kansainväliset terveysalan yritykset rahastavat, ja rahat päätyvät muihin maihin. Tulee mieleeni entisajan huutolaislapset ja -vanhukset.

Aila Tuula Isotalo

teologian lisensiaatti ja filosofian maisteri

Säkylä