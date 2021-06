Olen perheeni kanssa katsonut kiinnostuneena ja ilahtuneena Supernanny-televisiosarjaa ja heti alusta lähtien on ollut selvää, että tällainen malli pitää saada jokaiseen kuntaan ja kaupunkiin Suomessa.

Tässä toiminnassa on tarkoituksena auttaa tavallisia lapsiperheitä, joissa on kaikenikäisiä lapsia, ihan tavallisissa asioissa, mutta joskus myös hankalilta tuntuvissa pulmissa.

Ohjelmassa tulee hienosti esiin neuvoja, ohjausta ja tukea, joita itsekin pienten lasten äitinä olisin kiitollisena ottanut vastaan, jos tällaista olisi ollut tarjolla.

Olen huomannut myös, miten pienistä, tärkeistä asioista on lasten hoidossa, kasvatuksessa, lasten erilaisuuksien ja tarpeiden huomioimisessa loppujen lopuksi kysymys, mukaan lukien vanhempien välinen vuorovaikutus, yhdessä työskentely ja työnjako tai esimerkiksi yksinhuoltaja- ja vuoroviikkovanhempien oma jaksaminen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tässä mallissa tarkoitus on, että vanhemmat itse pyytäisivät apua koteihinsa matalalla kynnyksellä, ilman perheille aiheutuvaa lisäkuormitusta, ilman mahdollista huolta viranomaistoiminnasta.

Ajatuksenani on myös, että tästä toimintatavasta tulisi lapsiperheille arkipäiväinen palvelu.

Ajatuksenani on myös, että tästä toimintatavasta tulisi lapsiperheille arkipäiväinen palvelu, jossa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä nannyyn ilman välikäsiä, ilman palvelufirmoja, jotka välttämättä eivät vastaa perheiden tarpeita.

Ruskolla toiminta on aloittanut kokeiluna, pilottina, jossa kohderyhmänä on pikkulapsiperheet, joissa on korkeintaan seitsemän vuotta vanhoja lapsia.

Uskon, että viranomaiset saisivat näin enemmän aikaa ja voimavaroja työskentelyyn aidosti haasteellisten perheiden auttamiseen. Mielestäni tämän toiminnan voisi ja se tulisi aloittaa saman tien joka kunnassa.

Kirsti Merilähde (kesk)

lastensairaanhoitaja, opettaja

Turku