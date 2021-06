Turun liikuntalautakunta on päättänyt lakkauttaa tuen Turun vanhimmalle uimahallille, ylioppilastalossa sijaitsevalle Turun Uimahallille. Se on keskusta-alueen ainoa uimahalli, jossa siis loppuu turkulaisten yleisöuinti syksyllä 2021. Perusteluna liikuntatoimi on ilmoittanut, että on päätetty keskittyä omaan toimintaan ja järjestöjen tukemiseen.

Turun ylioppilaskyläsäätiön, TYS:in, toiminta on ollut sietämätöntä, sillä säätiö myi muutamaa vuotta sitten ylioppilastalojen uimahallisiiven yksityiselle yhtiölle vastoin TYS:in periaatteita. Säätiön on edistettävä myös liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

Turun Uimahalli on opiskelijoiden, erityisesti vaihto-opiskelijoiden, yliopiston henkilökunnan, maahanmuuttajien, keskusta-alueen asukkaiden – erityisesti senioreiden – suosiossa.

Uimahallisiiven myynnistä osakeyhtiölle TYS:in hallituksessa olivat päättämässä osin ne samat poliitikot, jotka nyt sanovat, että yksityistä yhtiötä ei voi tukea. Oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee.

Talviurheilua harrastetaan muutama kuukausi vuodessa, uimista koko vuosi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turun Uimahallin yleisöuinnin tukemisessa on kyse vain 10 000 eurosta vuodessa. Samaan aikaan kaupunki muun muassa tukee Hirvensalon laskettelumäkeä 30 000 eurolla. Talviurheilua harrastetaan muutama kuukausi vuodessa, uimista koko vuosi.

Tuleva pormestari Minna Arve on ilmoittanut olevansa kaupunkilaisia kuunteleva johtaja. Nyt olisi tilaisuus näyttää, onko keskusta-alueen asukkaiden palveluilla mitään merkitystä kehittyvässä Turussa. Toistaiseksi kaupunginjohtaja Arve ei ole vienyt Turun Uimahallin tukiasiaa kaupunginhallitukseen uudelleen käsiteltäväksi.

Maarit Nermes

Turun Uimahallin aktiivikäyttäjä