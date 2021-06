Olen elänyt vuosia vankioloissa yhtäjaksoisesti ja tulen elämään vielä pitkään. Näen asiat siis eri lailla, kuin toimistossaan istumassa käyvät virkamiehet, joilta puuttuu oikea tieto elämisestä vankiyhteisössä. Ei papereita selaamalla ja kameroihin katsomalla tule lusimisen asiantuntijaksi.

Kuten olemme saaneet lukea, Rikosseuraamuslaitos (RISE) teettää julkaisuja vain pelkästään turvallisuuspuolelta, ja näiden tarkoitushakuinen lopputulos on aina sama. Vankioloissa on enemmän ja vähemmän pahoja ihmisiä, minkä takia vartijat sairastavat ja ovat poissa töistä.

Suomessa keinoja uusintarikollisuuden vähentämiseksi, vankien kuntouttamiseksi sekä kuntoilumahdollisuuksien parantamiseksi ei näy eikä kuulu. Kaikki edellä mainitut ovat tutkitusti ratkaisevassa osassa henkisesti ja fyysisesti parantuneiden ihmisten yhteiskuntaan saamiseksi.

Mihin viisauteen perustuu ajatus, että vankien olojen jatkuvalla huonontamisella saadaan uusintarikollisuus laskettua? Norjassa on asiasta päinvastainen käsitys, josta on myös tutkittua tietoa saatavilla.

Esimerkiksi korkeimman turvaluokituksen Halden on tutustumisen arvoinen vankila. Siellä on vankien oloja parantamalla saatu uusintarikollisuus puolitettua. Säästöt yhteiskunnalle ovat vuositasolla satoja miljoonia, uhrien kärsimyksistä puhumattakaan.

EU on jo nykytilassa jatkuvasti suomalaisia vankiloita nuhtelemassa, kuten olemme esimerkiksi Turun Sanomista saaneet lukea. Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean mukaan Suomen vankiloissa ei ole tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa (TS 21.10.2020). Lisäksi komitea suosittelee Turun vankilalle, että siellä avoinna oleva psykologin virka täytettäisiin ja vankilassa vierailisi säännöllisesti psykiatri (TS 6.5.2021).

Voin kertoa: oloja koventamalla ei saa pehmeämpiä vankeja. Päinvastoin: mitä kovemmat olosuhteet, sitä kovempia ovat asukkaat.

Rikollisuuden kansainvälistyessä on Suomenkin vankiloissa huomattava määrä ulkomaalaisia vankeja, joista monilla on kokemusta esimerkiksi venäläisistä vankiloista. Kovin kuntoutuneilta he eivät vaikuta sikäläisissä oloissa.

Mediassa vankilavirkailijoiden liitto ja RISE:n turvallisuuspuolen lausuntoautomaatteina toimivat ”puhuvat päät” yrittävät vaikuttaa päättäjiin ja kansalaisiin niin, että he vaatisivat lisää vankien oikeuksia koventavia lakiehdotuksia. Heille tilanne vankiloissa on aina enemmän tai vähemmän katastrofin partaalla, huumetilanne jopa ”räjähtänyt”.

Koronaa hyväksikäyttäen saavutettuja lainvastaisia loma- ja tapaamiskieltoja mainostetaan onnistumisina. Silmät ummistetaan, kun uutisoidaan vankeuslakia rikkomalla huumausaineiden vähentyneen vankiloissa.

Kauhukuvia maalailemalla pyritään vallanhakuiseen lopputulokseen, jossa ainoastaan vartijat voivat liikkua vankiloissa. Kaikki muu on turvallisuusriski.

Pienen, mutta äänekkään vähemmistön sijaan tulisi miettiä rakentavasti, miten vangit saataisiin yhteiskuntakelpoisina takaisin siviiliin. Miten on edes mahdollista, että hyvinvointivaltioksi itseään kutsuvassa maassa joka kolmas vanki vapautuu asunnottomana?

Todellisuutta ei nähdä, jos sitä ei haluta nähdä.

Eetu Jaakkola

kokemusasiantuntija/ elinkautisvanki

Saramäen vankila