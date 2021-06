Turun kaupunkikuvaa ja otsikoita ovat viime aikoina valitettavan paljon dominoineet massiiviset, huonosti johdetut rakennushankkeet. Eniten keskusta-aluetta ovat rasittaneet kauppatorin rakennustyöt.

Julkinen liikenne on ollut sekaisin. Kauppatorin, hallin ja kivijalkakauppojen toiminta on näivettynyt ja asukkaiden viihtyvyys on näissä olosuhteissa kärsinyt. Muita hallitsemattomia projekteja ovat funikulaari ja Logomon silta.

Nyt ollaan ajamassa uusia, kalliita megahankkeita kuten raideliikenne, musiikkitalo ja rata-alueen elämyskeskus. Erityisesti koronan jälkeisenä, tarkan rahan aikana, näille hankkeille tulisi valita vaihtoehdot.

Tällaisia vaihtoehtoja olisivat julkisen liikenteen kehittäminen perustuen uusiutuvaan energiaan ja ilman kallista ja joustamatonta raideratkaisua, konserttitalon remontoiminen ja tarvittavien lisätilojen hankkiminen läheisistä ammatti-instituutin ja kansallisarkiston tiloista ja elämyskeskuksen rahoituksesta pidättäytyminen.

Kaupungin tulisi panostaa keskusta-alueen kauppojen elinvoimaisuuteen tukemalla niitä talouden, markkinoinnin ja kaupunkisuunnittelun välinein ja pidättäytyen hankkeilta, jotka myllertävät katualaa.

Kaupungin ulkopuolella olevat suuret ostoskeskukset voittavat nyt kilpailussa toimivan ja viihtyisän infrastruktuurin ja brändinsä ympärille rakennetun markkinoinnin avulla. Samaa kokonaisvaltaista ajattelua tulisi lisätä ydinkeskustan osalta.

Jokiranta ja Yliopistonkadun kävelyosuus on jo saatu viihtyisäksi kaupunkilaisten olohuoneeksi, ja tätä kehitystyötä tulisi jatkaa muualla keskustassa. Tällä hetkellä kauppatorin ja Aninkaistenkadun välinen alue näyttää puuttuvan keskustan kehittämissuunnitelmista.

Pienin, hallituin panostuksin saataisiin aikaan myös täällä suuri muutos kaupunkilaisten viihtyvyyteen.

Tapio Lahti