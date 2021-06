Turun Sanomissa 31.5. nostettiin esille lastensuojelun haasteet. Turun lastensuojelussa työntekijöiden vaihtuvuus on vaivannut jo pitkään, koska työ on raskasta, palkka alueen huonoin ja vaihtuvat työntekijät vaativat jatkuvaa perehdyttämistä. Välissä tyhjillään olevat vakanssit kuormittavat koko työyhteisöä.

Asia on ollut henkilöstöhallinnon tiedossa, ja silloin tilannetta tulisi seurata sekä päivittää keinoja, joilla tilanne saadaan parannettua, jos käytetyt keinot eivät pure.

Eikä hyvän työnantajan tavoite voi olla, että ”kunhan virassa vaan on joku”, silloin rima on asetettu vaarallisen alas.

Hyvän työnantajan kannattaa varmistaa pätevät, kokeneet ja sitoutuneet työntekijät, mikä on myös työyhteisön sekä asiakkaiden parhaaksi.

Sosiaalityössä tekemätön työ ei säästä eli tyhjä vakanssi ja jatkuva vaihtuvuus käy pian kalliiksi. Kun asiakasmäärä on kohtuullinen, asiakkaana oleva lapsi tai nuori on sosiaalityöntekijälle tuttu ja hänen tilanteensa aidosti tiedetään.

Tällöin kyetään ennaltaehkäisevään työskentelyyn ja pystytään reagoimaan oikea-aikaisesti, jos tilanne kriisiytyy. Näin yleensä säästytään kalliimmilta palveluilta tai ne jäävät lyhytaikaisemmiksi.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on osaaminen ja valta tehdä myös vastentahtoisia huostaanotto- ja sijoituspäätöksiä, jotka maksavat keskimäärin 100 000 euroa lapsi vuodelta.

Vaikka valmistelutyö tehdään yhdessä ja hallitusti, sosiaalityöntekijän kokemuksesta ja lojaaliudesta työnantajalle on tässä kiistatonta etua. Turun kaupungilla oli 2020 684 lasta sijoitettuna.

Ratkaisu on tehtävä pikaisesti, mutta Turku ei ole aloittanut vielä valmistautumista. Vuoden 2022 alusta lastensuojelun sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta.

Palvelun laadun varmistamiseksi Talentian mukaan tulisi tähdätä suoraan 25 asiakkaaseen. Määrä tulee laskea per työssä oleva työntekijä, ei per vakanssi, koska osa vakansseista on ollut tyhjillään.

Turku ei todellakaan näy kilpailevan palkalla, pienellä asiakasmäärällä eikä panosta aidosti työn laatuun. Ei ihme, että kiinnostuneita työntekijöitä ei oikein löydy. Myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt jo asiaan huomiota.

Päättäjät hoi – eiköhän olisi monta hyvää syytä laittaa Turun lastensuojelu pikaisesti kuntoon.

Tiia Oksanen

sopimusasiantuntija, sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry