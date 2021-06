Ihmisen järjellisen kehittymisen alkuajoista lähtien olemassaolon tietämisen ja todellisuuden perusteita ovat tutkineet terävä-älyiset ajattelijat niin idässä jos lännessäkin.

Läntisen humanistisen ajattelun perinne on vaikuttanut valtavasti maailmaan ja muuttanut yleisiä käsityksiä siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Pelkkä ajatus siitä, että jokaisella yhteiskunnan jäsenellä voi olla jotain arvoa ja merkitystä, on levinnyt humanistisen ajattelun myötä laajasti.

Tämä ihmiskeskeinen elämisen teoria on saanut historian pitkien ajanjaksojen aikana suhteellisen vähän huomiota. Tälle kaikelle täsmällisin nimitys siis on humanismi, joka tarkoittaa ihmisyyteen perustuvaa maailmankatsomusta.

Nykyaikainen järjestynyt humanismi syntyi, kun järjestö IHEU perustettiin vuonna 1952 Amsterdamissa. Liitto ilmoittaa päätavoitteekseen humanistisen maailman, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Lisäksi humanismi korostaa jokaisen ihmisen oikeutta mahdollisimman monipuoliseen kehitykseen, eli demokratia ja inhimillinen kehitys ovat oikeuksiamme. Eivätkä ne myöskään rajoitu vain poliittisiin järjestelmiin, sillä humanismi on järkiperäistä ajattelua ja tekoja, ja siinä pyritään käyttämään tiedettä luovasti, ei tuhoavasti.

Sekulaarinen humanismi ei ole sitoutunut uskonkappaleisiin, eikä sitoudu vanhoihin jäykkiin oppirakennelmiin. Näin se myös edistää vapaudesta syntyvää sivistystä.

Sekulaarinen, maallinen humanismi uskoo, että vastaukset maailman ongelmiin löytyvät ihmisten omasta ajattelusta ja toiminnasta, ei mistään yliluonnollisista, asioihin puuttuvista tahoista.

Aatesuunta myös tähdentää, että henkilökohtaisen vapauden täytyy liittyä sosiaaliseen vastuuntuntoon. Tiede tarjoaa meille keinot, mutta sen pitää palvella vain hyvyyttä.

Koko toiminta perustuu myös inhimillisempään ajatteluun, kun taas uskonkappaleet tekevät ja toimillaan aikaansaavat muuta.

Sekulaarinen humanismi on myös eettistä, eli sellaista, jossa pyritään erottamaan oikea väärästä. On velvoite kantaa vastuunsa koko ihmiskuntaa kohtaan, mukaan lukien tulevat sukupolvet.

Taisto Levo