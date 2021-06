Luin lehdestä, että mummoa ei saa sanoa mummoksi. Kyllä mummo on mummo.

Minulla on neljä lapsenlasta ja seitsemän lapsenlapsenlasta, ja minua on kutsuttu ensimmäisestä lapsenlapsesta alkaen mummoksi, koska itse halusin niin ja olen ylpeästi mummo.

Olen ollut mummo 33 vuotta ja nyt seitsemän vuotta isomummo.

Tämä mummona olo on hauskaa.

On se kumma tämä nykyaika, kun mummo ei saa olla enää mummo tai mummi. Tämä mummona olo on hauskaa, ja nykyään kaikki eivät edes pääse siihen virkaan, joka on tärkein virka, mikä vanhalla naisella voi olla.

Marja-Leena Kärki