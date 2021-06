Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi päivitetyn lähiruokaohjelman. Keskustelu lähiruuasta ei ole uusi ja se on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten ruokatottumuksissa. Päivitetyn ohjelman perustana on vuoden 2011 hallitusohjelma, jossa ruokasektori tunnistettiin yhdeksi maamme tulevaisuuden kasvualoista.

Lähiruokaohjelman tavoitteena on monipuolistaa lähiruuan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi. Tavoite on myös mahdollistaa uusien myynti- ja jakelukanavien kehittymistä sekä nostaa lähiruuan jalostusastetta. Tämä tarkoittaa sitä, että parannamme varsinkin pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön, neuvonnan ja tutkimuksen keinoin.

Haastava tavoite on myös kasvattaa lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista kehittämällä hankintaosaamista ja -vaatimuksia. Vaikka hankintatoimintaa on viime vuosina kehitetty paljon, ei lähiruoka useinkaan päädy esimerkiksi työpaikkaruokaloissa lautasille.

Lähiruualla on positiivinen vaikutus alueen talouteen. Varsinais-Suomi on maamme todellinen ruokamaakunta, mutta kuinka moni meistä on ostanut esimerkiksi suoraan tiloilta elintarvikkeita.

Lähiruoka ja sen kasvava kysyntä lisäävät kuluttajien vaihtoehtoja elintarvikevalinnoissaan, ja kasvattavat alkutuotannon elinvoimaisuutta uusien markkinamahdollisuuksien kautta.

Lähiruoka tuo myös lisäarvoa kaupan ja ammattikeittiöiden valikoimiin sekä matkailulle. Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti. Varsinais-Suomen ruokamatkailukohteista esimerkiksi saaristossa on paljon lunastamatonta potentiaalia.

Lähiruualla on yhteys myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Lähiruoka edistää kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa ja se mahdollistaa ruuan jäljitettävyyden. Lähiruuan tuottajaan ja tuotantomenetelmiin on mahdollista tutustua henkilökohtaisesti.

Lähiruokaan panostamalla voidaan kehittää alueellisesta ruokakulttuuria ja vastata kuluttajien tarpeiden muutoksiin sekä edistää alkuperäisrotujen ja -lajikkeiden säilymistä.

Lähiruoka lyhentää elintarvikeketjua. Samalla alkuperän ja merkintöjen valvonta on helpompaa. Lähiruoka osaltaan vähentää myös väärinkäytösten, kuten ruokaväärennösten, leviämistä elintarvikeketjussa – sillä on siis elintarviketurvallisuutta vahvistavia ominaisuuksia.

Valmistelemme tällä hetkellä seuraavan maaseutuohjelmakauden alueellista toimintasuunnitelmaa. Maakunnallinen suunnitelma osaltaan ohjaa sitä, minkälaisiin hankkeisiin viranomaiset jakavat resursseja maaseudun ja maatalouden kehittämisessä.

Lähiruuan edistämisellä ja ruokamatkailulla on paikkansa seuraavassa Varsinais-Suomen alueellisessa maaseutuohjelman suunnitelmassa. Kuluttajille lähiruoka tarjoaa uusia tuulahduksia maakuntamme monipuoliseen makumaailmaan.

Timo Metsä-Tokila

Elinkeinot-vastuualueen johtaja

Varsinais-Suomen ELY-keskus