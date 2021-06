Eriskummallinen ”tieteenala” on tämä politiikka. Paikkoja on nyt tarjolla kuntavaaleissa 67 ja hakijoita monta sataa. Omituiseksi asian tekee se, että nyt valtaa pitäneet lupaavat muun muassa menokuria, epäilevät että koulutus Turussa ei ole maan kärjessä, luvataan pitää puolta, kantaa huolta, luvataan tarttua ennalta ehkäiseviin palveluihin, todetaan terveydenhuollon tarvitsevan lisää resursseja, halutaan lisää nuoria päättämään ja niin edelleen.

Kysynkin, mitä he, nyt päättäjinä toimineet, ovat tehneet noina vuosina? Ollaan peruskorjattu teatteria, jossa budjetti ja sen seuranta petti pahasti. Ollaan rakennettu kiskoilla kulkeva vekotin, joka kulkee, ei kulje, ja lisää kiskolla kulkevia halutaan väkisin – vaikka maksajat eivät halua.

Tässä peli poikki nyt! Valtaisat summat, jotka jo on menetetty suunnittelussa, olisi voinut laittaa ikääntyneiden palveluihin, asumiseen, terveydenhuoltoon.

Logomon silta on edelleen kesken ja se on paikassa, jossa ei ole tarjolla riittävästi autoparkkia, jotta radan yli Logomon tapahtumiin voisi tämän sillan kautta mennä. Missä on se parkkitila tai -talo, joka tähän tarvittaisiin? Tuliko turha silta?

Nyt jos koskaan kannattaa katsoa kuka etujamme valvoo, vaihtoehtoja on, kuten sanottu, satoja.

Kauppatori on pantu mullin mallin ja homma senkun kestää. Vaikka parkkia rakentaa yksityinen niin kyllä riittää vielä veronmaksajille maksettavaa, ennen kuin kaikki on käytettävissä – puhumattakaan monien, monien yritysten toiminnan vaikeutumisesta tai loppumisesta. Onko se ollut sen arvoista?

Kauppatoria kaipaamme ja myyjiä sinne, keskustan henkireikää ja valopilkkua, mutta mitä me saamme, kummallisia rakennuksia.

Tätäkin rahaa olisi voinut käyttää Turku lisänä lapsiperheille tai koulujen ja päiväkotien korjauksiin, hoitajiin ja lääkärien palkkaamiseen terveyskeskuksiin.

Kaupunki on kohta rakennettu täyteen punaisia pyöräteitä, joilla on harvoja ajelijoita. Kyllä pyörällä voi ajella tavallisella kadulla, tärkeintä on osata liikennesäännöt, niin pärjää kyllä. Olen itse ajanut itäisen Turun puolelta työpaikalle kauppatorin yläreunaan ilman pyöräteitä vuosikymmeniä, satoi tai paistoi.

Marja Laakso