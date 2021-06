Ahvenanmaalle rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa 500 tuulivoimalaa oman maakunnan, Suomen ja Ruotsin energiakysynnän tyydyttämiseksi (Yle 26.4.2021). Kaunis ja ylväs argumentointi. Manner-Suomessa tuulivoimaviesti kuuluu: ”Sähköverkot tuovat Lapin ja Pohjanmaan puhdasta energiaa ruuhka-Suomeen” (Rakennuslehti 12.3.2021).

Uusiutuva energia on kuitenkin parhaimmillaan lähienergiana. 500 tuulivoimalaa Harmajan matalikolle olisi tehokas ja taloudellinen vaihtoehto esimerkiksi Helsingin Elenia Oy:lle.

Mitäpä, jos Ahvenanmaa ottaisi kohtalonsa omiin käsiinsä? Vaihtoehtona on alistua raaka-aineita ja energiaa tuottavaksi siirtomaaksi, kuten Pohjois-Suomi; vesi- ja tuulivoima, kaivosteollisuus ja metsät.

Vety on tulevaisuuden energiamuoto. Vetytalouden rakentaminen vaatii runsaasti edullista sähköenergiaa, joten tässä on Ahvenanmaalle oiva liiketoimintamahdollisuus. Rakennetaan elektrolyysitehtaat maakuntaan hyödyntäen paikallista, uusiutuvaa energiaa. 1000 neliökilometrin aluevaraus tuulivoimaloille maakunnan merialueille antaa hyvän selkänojan vetybisnekselle.

Sähkön käyttö saarimaakunnassa olisi paljon kustannustehokkaampaa kuin mittava merikaapelien rakentaminen Ruotsiin ja Suomeen. Ahvenanmaa on myös logistisesti hyvällä paikalla, keskellä pohjoismaisia vetymarkkinoita. Ahvenanmaa voittaisi, koko Suomi voittaisi.

Olisiko jo aika kääntää energiateollisuuden investoinnit suomalaisiksi? Uusiutuvat energialähteet ovat strategisesti tärkeitä. Suomessa alalla toimivat pääasiassa ulkomaiset tahot. Vuoden 2019 jälkeen yli 90 prosenttia uusista tuulivoimainvestoinneista on ulkomaisissa käsissä.

Kataisen hallituksen tavoite on toteutunut yli odotusten. Hyvin ovat Suomeen tehtävät pääomasijoitukset kansainvälistyneet! (”Edistetään suomalaista pääomasijoituskenttää kansainvälistäviä pääomasijoitusinvestointeja yhdessä alan yritysten ja muiden sijoittajatahojen kanssa” – Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmasta 26.6.2011.)

Ahvenanmaa itsehallintoalueena on oman onnensa seppä. Toivottavasti ahjo on kuuma ja tahtotila on toteuttaa kotimaisten investoijien kanssa yhteistyössä tämä ainutkertainen mahdollisuus.

Suomi on 21 muun Euroopan valtion kanssa niin sanottuja IPCEI-vetyhankkeita edistämässä. Tahtotila on kirjattu, käytännön toimet odottavat tekijöitä. LH2 made in Åland!

Jouko Häyrynen

Salo