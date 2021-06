En ollut uskoa silmiäni, kun luin Turun Sanomista (12.5.) yhden palstan pikku-uutisen. Suojatie Martinkadun muuttuessa Myllyahteeksi keskustaan kulkevalla kaistalla poistetaan sen aiheuttamien vaaratilanteiden takia.

Niinpä. Suojatie aiheuttaa ongelmia, ei esimerkiksi yksityisautoliikenne. Ongelma ratkaistaan jälleen kerran poistamalla jalankulkijoiden oikeuksia ja mahdollisuuksia moottoriajoneuvoliikenteen ja yksityisautoilun nopeuttamiseksi.

Martinkadulla on nopeusrajoituksena 40 kilometriä tunnissa. Rajoitusmerkintää on tosi hankalaa huomata, kun hurja liikenne – noin 40 000 autoa arkivuorokautena – sahaa edestakaisin ja kuluttaa merkinnät. Ja näyttää myös siltä, että tietävät autojen ja moottoripyörien kuljettajat tuon rajoituksen tai ei, niin reilusti se ylitetään, on sitten menossa keskustaan tai esimerkiksi saarille päin.

Siis vaaratilanne poistetaan poistamalla suojatie! Miksi ei paikalle laiteta liikennevaloja, jotka jalankulkija voisi painaa itselleen vihreäksi ja jotka joka tapauksessa tietyin, harvahkoin väliajoin näyttäisivät jalankulkijoille vihreää. Ja mikä estäisi valo-ohjatun suojatien jatkamista keskustan suuntaan menevän bussikaistan sekä Martinkadun poikki keskustasta pois kulkevien kiihdytyskaistojen poikki?

Vielä viisaampi ratkaisu olisi automaattinen liikenteenvalvonta eli niin sanotut peltipoliisit Martinkadun yli johtavalle jalankulkusillalle – ja molempiin suuntiin. Se olisi nykynopeuksilla ajettaessa kerrassaan erinomainen liikenneturvallisuuden ja yleensä liikenteen aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisijä. Enkä nyt ole kirjoittamassa rike- ja ylinopeussakkotulojen puolesta yhteiskunnalle, vaan edellä mainittujen turvallisuus- ja terveysnäkökohtien takia.

Ei sielläkään läpikulkuliikenne ole mitään verrattuna Stålarminkatuun ja Martinkatuun, ja liikenteen häiritsemiä asukkaita on vain murto-osa Martin asukkaista.

Tässä yhteydessä tulee väkisinkin mieleen ajokieltojen ja esteiden pystyttäminen milloin minnekin. Jopa täällä Martin Telakkarannan suunnassa on pystytetty automaattisesti toimivia esteitä yksityisautoliikenteelle. Siellä asuu murto-osa siitä määrästä ihmisiä kuin Martinkadun ja Stålarminkadun varrella. Tarkoitan Unioninkadun tunnelia. Ketkä ovatkaan olleet asialla?

Tämä on ihan OK, mutta miksi ei moisia automaattiesteitä asenneta Stålarminkadulle tai Martinkadulle, missä liikenne ja sen haitat ovat moninkertaisia.

Olemme saaneet lukea myös läpikulkuesteistä Itäharjulla. Ei sielläkään läpikulkuliikenne ole mitään verrattuna Stålarminkatuun ja Martinkatuun, ja liikenteen häiritsemiä asukkaita on vain murto-osa Martin vastaavan alueen asukkaista.

Martissa ratkaistiin aikoinaan osa liikenneongelmista leventämää Martinkatu kuusikaistaiseksi sen myötä, kun kakkosen ja kolmosen raitiovaunut pantiin kaatopaikalle vuonna 1972.

Nyt ratkaistaan paikallinen ongelma poistamalla suojatie, jota ehdotti aikoinaan muun muassa paikallinen kaupunginosayhdistys.

Leo Lindstedt